Treffen der internationalen Linken in Barcelona: Klingbeil beschwÃ¶rt SolidaritÃ¤t

Klingbeil in Barcelona

Zum Auftakt eines groÃŸen Treffens der internationalen Linken gegen Bedrohungen der Demokratie von rechts auÃŸen hat Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) zur Zusammenarbeit aufgerufen.

Zum Auftakt eines groÃŸen Treffens der internationalen Linken gegen Bedrohungen der Demokratie von rechts auÃŸen hat Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) zur Zusammenarbeit aufgerufen. In Zeiten, in denen "Politik auch mit Breitbeinigkeit gemacht wird", sei SolidaritÃ¤t umso entscheidender, sagte Klingbeil am Samstag vor Journalisten in der spanischen KÃ¼stenstadt Barcelona. "Ich bin fest davon Ã¼berzeugt, dass Kooperation StÃ¤rke ist", fÃ¼gte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister hinzu.



Bei dem Treffen von linksgerichteten Staats- und Regierungschefs unter Vorsitz von Spaniens MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez und Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva geht es um eine Allianz gegen das Erstarken nationalkonservativer und ultrarechter KrÃ¤fte, um sich gemeinsam einer zunehmenden Bedrohung der Demokratie entgegen zu stellen.



Neben Vizekanzler Klingbeil (SPD) nehmen unter anderen EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa, die irische PrÃ¤sidentin Catherine Connolly, SÃ¼dafrikas PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa, Mexikos PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum und PrÃ¤sident Gustavo Petro aus Kolumbien teil.Â



Klingbeil Ã¤uÃŸerte die Hoffnung, dass bei dem Treffen unter "progressiven Vertreterinnen und Vertretern" beraten werde, "was wir tun kÃ¶nnen, um die Weltordnung zu stÃ¤rken und dafÃ¼r zu sorgen, dass unsere Menschen gut durch diese Zeit kommen". Dabei soll laut dem Vizekanzler insbesondere an "unserer europÃ¤ischen StÃ¤rke" gearbeitet werden.



Vor dem Treffen hatte der brasilianische PrÃ¤sident Lula davor gewarnt, dass eine SchwÃ¤chung der Demokratie zum Aufstieg eines neuen Hitler fÃ¼hren kÃ¶nne. "Wir wollen reden und schauen, ob wir eine LÃ¶sung finden, um den demokratischen Prozess in der Welt zu stÃ¤rken, um keine RÃ¼ckschlÃ¤ge zu erlauben", sagte Lula am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit SÃ¡nchez. In einem Interview mit der spanischen Zeitung "El PaÃ­s" hatte er zuvor betont, dass das Treffen in Barcelona nicht als Veranstaltung verstanden werden solle, die gegen US-PrÃ¤sident Donald Trump gerichtet sei.



SÃ¡nchez betonte bei der ErÃ¶ffnung des Treffens in Barcelona am Samstag, die multilaterale Ordnung mÃ¼sse "verbessert" und "erneuert" werden. Der Sozialist, einer der vehementesten Gegner des Iran-Krieges, plÃ¤dierte fÃ¼r eine Reform der Vereinten Nationen. Die Kriege in der Ukraine, im Gazastreifen und im Iran sowie durch die Handelspolitik von Trump ausgelÃ¶ste Turbulenzen haben zu einer Erosion des UN-gefÃ¼hrten Systems der Zusammenarbeit zwischen LÃ¤ndern gefÃ¼hrt, das seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges galt.Â