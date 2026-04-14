Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht

Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Weinstein

Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Harvey Weinstein muss sich ab Dienstag erneut wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Vor einem New Yorker Gericht wird der Fall der Schauspielerin Jessica Mann neu aufgerollt.

Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Harvey Weinstein muss sich ab Dienstag erneut wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Vor einem New Yorker Gericht wird der Fall der Schauspielerin Jessica Mann neu verhandelt. Sie wirft dem ehemaligen Produzenten vor, sie im Jahr 2013 vergewaltigt zu haben. Weinstein beteuert seine Unschuld.



Ein erster Prozess um den Fall war im vergangenen Juni ohne Urteil zu Ende gegangen, weil sich die Geschworenen im Falle Manns nicht einigen konnten.Â Die Jury sprach Weinstein dagegen wegen sexueller Ãœbergriffe auf die Produktionsassistentin Miriam Haley schuldig. Im selben Prozess wurde der heute 74-JÃ¤hrige vom Vorwurf eines sexuellen Ãœbergriffs auf das Model Kaja Sokola freigesprochen.