Politik

Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln

  • AFP - 14. April 2026, 04:01 Uhr
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ZerstÃ¶rung durch israelischen Angriff im SÃ¼dlibanon
Bild: AFP

In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und der libanesischen Regierung beginnen. Ãœber die Ziele herrscht Uneinigkeit: Die libanesische PrÃ¤sidentschaft will Ã¼ber eine Waffenruhe verhandeln, Israel schlieÃŸt dies vorerst aus.

In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Die GesprÃ¤che auf Botschafterebene finden im US-AuÃŸenministerium statt. Ãœber die Ziele herrscht Uneinigkeit: Die libanesische PrÃ¤sidentschaft will Ã¼ber eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schlieÃŸt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz.

Die israelische Armee hatte am Mittwoch nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihre Angriffe im Libanon verstÃ¤rkt und nach eigenen Angaben zahlreiche Hisbollah-Stellungen ins Visier genommen. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine formalen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.

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