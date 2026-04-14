Der von den beiden groÃŸen Regierungsparteien unterstÃ¼tzte Kandidat Romuald Wadagni hat dem vorlÃ¤ufigen Ergebnis zufolge die PrÃ¤sidentenwahl in Benin gewonnen. Wadagni, der Finanzminister des westafrikanischen Landes ist, habe 94 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kÃ¶nnen, teilte die Wahlkommission in der Nacht zum Dienstag mit. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 58,75 Prozent.
Zuvor hatte bereits der einzige Oppositionskandidat Paul HounkpÃ¨ seine Niederlage eingestanden. Der frÃ¼here Kulturminister erklÃ¤rte, da sich ein deutlicher Vorsprung seines Rivalen abzeichne, habe er sich fÃ¼r ein "verantwortungsbewusstes" Vorgehen entschieden.
Bei dem Urnengang am Sonntag waren fast acht Millionen Menschen aufgerufen, einen Nachfolger fÃ¼r Benins Staatschef Patrice Talon zu wÃ¤hlen, der nach zwei fÃ¼nfjÃ¤hrigen Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Wadagni war als klarer Favorit ins Rennen gegangen. Talon hatte ihn im Wahlkampf unterstÃ¼tzt. HounkÃ¨, Wadagnis einziger Gegenkandidat, war im Wahlkampf kaum in Erscheinung getreten.
WÃ¤hrend Talons Regierungszeit hatte sich das Bruttoinlandsprodukt in dem westafrikanischen Land verdoppelt, das Wachstum lag bei mehr als sechs Prozent pro Jahr. Viele Menschen in Benin sehen in Finanzminister Wadagni den Architekten des Aufschwungs.Â Der Norden des Benin wird allerdings immer wieder von dschihadistischer Gewalt erschÃ¼ttert. Im vergangenen Dezember war ein Putschversuch einer Gruppe von MilitÃ¤rs gegen Talon mit UnterstÃ¼tzung der nigerianischen Armee vereitelt worden.
Politik
VorlÃ¤ufiges Ergebnis: Regierungskandidat Wadagni gewinnt PrÃ¤sidentenwahl in Benin
- AFP - 14. April 2026, 03:34 Uhr
Der von den beiden groÃŸen Regierungsparteien unterstÃ¼tzte Kandidat Romuald Wadagni hat dem vorlÃ¤ufigen Ergebnis zufolge die PrÃ¤sidentenwahl in Benin gewonnen.
Der von den beiden groÃŸen Regierungsparteien unterstÃ¼tzte Kandidat Romuald Wadagni hat dem vorlÃ¤ufigen Ergebnis zufolge die PrÃ¤sidentenwahl in Benin gewonnen. Wadagni, der Finanzminister des westafrikanischen Landes ist, habe 94 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kÃ¶nnen, teilte die Wahlkommission in der Nacht zum Dienstag mit. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 58,75 Prozent.
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