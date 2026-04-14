Politik

VorlÃ¤ufiges Ergebnis: Regierungskandidat Wadagni gewinnt PrÃ¤sidentenwahl in Benin

  • AFP - 14. April 2026, 03:34 Uhr
Bild vergrößern: VorlÃ¤ufiges Ergebnis: Regierungskandidat Wadagni gewinnt PrÃ¤sidentenwahl in Benin
Wadagni vergangene Woche in Cotonou
Bild: AFP

Der von den beiden groÃŸen Regierungsparteien unterstÃ¼tzte Kandidat Romuald Wadagni hat dem vorlÃ¤ufigen Ergebnis zufolge die PrÃ¤sidentenwahl in Benin gewonnen.

Der von den beiden groÃŸen Regierungsparteien unterstÃ¼tzte Kandidat Romuald Wadagni hat dem vorlÃ¤ufigen Ergebnis zufolge die PrÃ¤sidentenwahl in Benin gewonnen. Wadagni, der Finanzminister des westafrikanischen Landes ist, habe 94 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kÃ¶nnen, teilte die Wahlkommission in der Nacht zum Dienstag mit. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 58,75 Prozent.

Zuvor hatte bereits der einzige Oppositionskandidat Paul HounkpÃ¨ seine Niederlage eingestanden. Der frÃ¼here Kulturminister erklÃ¤rte, da sich ein deutlicher Vorsprung seines Rivalen abzeichne, habe er sich fÃ¼r ein "verantwortungsbewusstes" Vorgehen entschieden.

Bei dem Urnengang am Sonntag waren fast acht Millionen Menschen aufgerufen, einen Nachfolger fÃ¼r Benins Staatschef Patrice Talon zu wÃ¤hlen, der nach zwei fÃ¼nfjÃ¤hrigen Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Wadagni war als klarer Favorit ins Rennen gegangen. Talon hatte ihn im Wahlkampf unterstÃ¼tzt. HounkÃ¨, Wadagnis einziger Gegenkandidat, war im Wahlkampf kaum in Erscheinung getreten.

WÃ¤hrend Talons Regierungszeit hatte sich das Bruttoinlandsprodukt in dem westafrikanischen Land verdoppelt, das Wachstum lag bei mehr als sechs Prozent pro Jahr. Viele Menschen in Benin sehen in Finanzminister Wadagni den Architekten des Aufschwungs.Â Der Norden des Benin wird allerdings immer wieder von dschihadistischer Gewalt erschÃ¼ttert. Im vergangenen Dezember war ein Putschversuch einer Gruppe von MilitÃ¤rs gegen Talon mit UnterstÃ¼tzung der nigerianischen Armee vereitelt worden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln
    Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln

    In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Die GesprÃ¤che auf Botschafterebene finden im US-AuÃŸenministerium statt. Ãœber die Ziele

    Mehr
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer

    Die HausÃ¤rzte haben eine klare Zweckbindung der Einnahmen der von der Bundesregierung noch fÃ¼r dieses Jahr geplanten ErhÃ¶hung der Tabaksteuer fÃ¼r das Gesundheitssystem

    Mehr
    US-Vize Vance:
    US-Vize Vance: "Traurig" Ã¼ber Wahlniederlage von Orban

    US-VizeprÃ¤sident JD Vance hat sich enttÃ¤uscht Ã¼ber die Niederlage des rechtsnationalistischen Regierungschefs Viktor Orban bei der Parlamentswahl in Ungarn gezeigt. "Ich bin

    Mehr
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht
    Vor Sudan-Konferenz: Merz empfÃ¤ngt Chef der Kommission der Afrikanischen Union
    Vor Sudan-Konferenz: Merz empfÃ¤ngt Chef der Kommission der Afrikanischen Union
    Wildberger kÃ¼ndigt
    Wildberger kÃ¼ndigt "zweites Entlastungskabinett" an
    US-Vize Vance: Teheran ist in Friedensverhandlungen am Zug
    US-Vize Vance: Teheran ist in Friedensverhandlungen am Zug
    IEA-Chef: April kÃ¶nnte fÃ¼r Weltwirtschaft schwieriger werden als MÃ¤rz
    IEA-Chef: April kÃ¶nnte fÃ¼r Weltwirtschaft schwieriger werden als MÃ¤rz

    Top Meldungen

    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen
    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen "Startpunkt" fÃ¼r umfassende Reformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den EntlastungsbeschlÃ¼ssen der Regierungskoalition werden laut Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) weitere weitreichende Reformen

    Mehr
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die HausÃ¤rzte unterstÃ¼tzen die von der Bundesregierung noch fÃ¼r dieses Jahr geplante ErhÃ¶hung der Tabaksteuer, fordern aber eine klare

    Mehr
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen im Bundestag halten die MaÃŸnahmen der Regierung gegen die hohen Energiepreise fÃ¼r falsch ausgerichtet und fordern stattdessen ein

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts