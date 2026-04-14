Vor Sudan-Konferenz: Merz empfÃ¤ngt Chef der Kommission der Afrikanischen Union

AU-Kommissionschef Mahmoud Ali Youssouf

Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Mahmoud Ali Youssouf, ist am Dienstag bei Bundeskanzler Friedrich Merz. Am Mittwoch nimmt Youssouf in Berlin dann als Co-Gastgeber an der internationalen Konferenz zum BÃ¼rgerkriegsland Sudan teil.

Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Mahmoud Ali Youssouf, ist ab Dienstag zu Gast in Berlin. Der Diplomat aus dem ostafrikanischen Dschibuti wird von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem GesprÃ¤ch im Kanzleramt empfangen (Pressestatement 18.00 Uhr). Am Mittwoch nimmt Youssouf in Berlin dann als Co-Gastgeber an der internationalen Konferenz zu dem seit drei Jahren andauernden BÃ¼rgerkrieg im Sudan teil.



In dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas liefern sich die Armee von MilitÃ¤rherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines frÃ¼heren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo einen erbitterten Machtkampf. Durch den Krieg sind zehntausende Menschen getÃ¶tet worden, mehr als elf Millionen Menschen wurden vertrieben. Der Konflikt hat zu einer der schlimmsten humanitÃ¤ren Krisen weltweit gefÃ¼hrt.