HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer

Forderung in Berlin nach einem Rauchverbot

Die HausÃ¤rzte haben eine klare Zweckbindung der Einnahmen der von der Bundesregierung noch fÃ¼r dieses Jahr geplanten ErhÃ¶hung der Tabaksteuer fÃ¼r das Gesundheitssystem gefordert.

Die HausÃ¤rzte haben eine klare Zweckbindung der Einnahmen der von der Bundesregierung noch fÃ¼r dieses Jahr geplanten ErhÃ¶hung der Tabaksteuer fÃ¼r das Gesundheitssystem gefordert. Zwar sei es "richtig und sinnvoll, die Tabaksteuer signifikant zu erhÃ¶hen", sagte die Vorsitzende des HausÃ¤rztinnen- und HausÃ¤rzteverbandes, Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth, der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Vollkommen verkehrt wÃ¤re es aber, die dadurch eingenommenen Gelder nicht direkt in die Gesundheitsversorgung der Betroffenen zurÃ¼ckzuinvestieren, sondern noch vor der EinfÃ¼hrung fÃ¼r vollkommen andere Bereiche zu verplanen", betonte sie.



Buhlinger-GÃ¶pfarth sagte, sie sei "klar gegen eine solche Zweckentfremdung der Einnahmen ohne direkte StÃ¤rkung der medizinischen Versorgung". Die Verbandschefin betonte, die gesundheitlichen SchÃ¤den des Rauchens wÃ¼rden nicht nur fÃ¼r das Individuum, sondern auch fÃ¼r das Gesundheitssystem eine enorme Belastung darstellen. "Entsprechend ist es nur logisch, wenn die Einnahmen einer erhÃ¶hten Tabaksteuer dorthin flieÃŸen, wo RauchentwÃ¶hnung und die Versorgung der Erkrankten stattfindet, in unser Gesundheitssystem und ganz konkret in PrÃ¤ventions- und Behandlungsangebote fÃ¼r Risikogruppen", sagte sie.



Die aktuellen SÃ¤tze der Tabaksteuer gelten nach bisheriger Gesetzeslage bis zum 14. Februar 2027. Die Reformkommission fÃ¼r die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherungen hatte fÃ¼r die Zeit danach eine ErhÃ¶hung vorgeschlagen. Dies soll nun offensichtlich bereits im laufenden Jahr umgesetzt werden. Zudem hat die Kommission auch hÃ¶here Steuern auf Spirituosen empfohlen.



Auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), begrÃ¼ÃŸte die geplante ErhÃ¶hung der Tabaksteuer. Er sprach sich auÃŸerdem fÃ¼r zusÃ¤tzliche Ausgaben fÃ¼r PrÃ¤ventionsmaÃŸnahmen aus. Entscheidend sei, "dass Tabaksteuern nicht nur Geld in den Staatshaushalt spÃ¼len", sagte Streeck der "Rheinischen Post". "Sie mÃ¼ssen auch in PrÃ¤vention und EntwÃ¶hnung zurÃ¼ckflieÃŸen, in Beratung, in medikamentÃ¶se UnterstÃ¼tzung und in niedrigschwellige Hilfen", fÃ¼gte er hinzu. "Wer aufhÃ¶ren will, darf damit nicht allein gelassen werden."



Zugleich verteidigte Streeck die geplante ErhÃ¶hung. "HÃ¶here Tabaksteuern sind kein moralischer Zeigefinger, sondern ein wirksames Instrument des Gesundheitsschutzes", sagte er. "Aus Ã¤rztlicher und wissenschaftlicher Sicht ist klar, dass hÃ¶here Preise den Konsum senken, den Einstieg erschweren und den Ausstieg erleichtern." Gerade junge Menschen mÃ¼ssten besser geschÃ¼tzt werden. "Das ist keine Bevormundung, sondern verantwortungsvolle Gesundheitspolitik", betonte er. "Wahre Freiheit beginnt dort, wo Sucht und Krankheit gar nicht erst entstehen."