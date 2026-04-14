In den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Krieges ist US-VizeprÃ¤sident JD Vance zufolge Teheran am Zug. "Ich glaube wirklich, dass der Ball im Feld der Iraner liegt, weil wir sehr viel auf den Tisch gelegt haben", sagte Vance am Montag (Ortszeit) dem US-Sender Fox News. "Wir haben tatsÃ¤chlich sehr klar gemacht, wo unsere roten Linien verlaufen", fÃ¼gte er hinzu.
Besonders in zwei Punkten habe US-PrÃ¤sident Donald Trump klar gemacht, "dass wir keinerlei Spielraum haben", sagte Vance. Diese Punkte seien die US-Kontrolle Ã¼ber das angereicherte Uran des Iran und einen ÃœberprÃ¼fungsmechanismus, um sicherzustellen, dass Teheran in Zukunft keine Atomwaffe entwickelt. "Es ist das eine, wenn die Iraner sagen, sie werden keine Atomwaffe besitzen", sagte der US-Vize. "Es ist etwas anderes, wenn wir einen Mechanismus schaffen, der sicherstellt, dass das nicht passieren wird."
Delegationen der USA und des Iran hatten am Samstag in Islamabad unter pakistanischer Vermittlung Verhandlungen Ã¼ber eine FriedenslÃ¶sung aufgenommen. Vance erklÃ¤rte die GesprÃ¤che aber am Sonntag nach einem 21-stÃ¼ndigen Verhandlungsmarathon fÃ¼r gescheitert.Â Trump kÃ¼ndigte daraufhin eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus an, die nach US-Angaben am Montagnachmittag in Kraft trat.
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US-Vize Vance: Teheran ist in Friedensverhandlungen am Zug
- AFP - 14. April 2026, 02:33 Uhr
In den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Krieges ist US-VizeprÃ¤sident JD Vance zufolge Teheran am Zug. 'Ich glaube wirklich, dass der Ball im Feld der Iraner liegt, weil wir sehr viel auf den Tisch gelegt haben', sagte Vance dem US-Sender Fox News.
In den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Krieges ist US-VizeprÃ¤sident JD Vance zufolge Teheran am Zug. "Ich glaube wirklich, dass der Ball im Feld der Iraner liegt, weil wir sehr viel auf den Tisch gelegt haben", sagte Vance am Montag (Ortszeit) dem US-Sender Fox News. "Wir haben tatsÃ¤chlich sehr klar gemacht, wo unsere roten Linien verlaufen", fÃ¼gte er hinzu.
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