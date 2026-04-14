Brennpunkte

US-Vize Vance: Teheran ist in Friedensverhandlungen am Zug

  • AFP - 14. April 2026, 02:33 Uhr
Bild vergrößern: US-Vize Vance: Teheran ist in Friedensverhandlungen am Zug
Vance am Sonntag beim Abflug aus Islamabad
Bild: AFP

In den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Krieges ist US-VizeprÃ¤sident JD Vance zufolge Teheran am Zug. 'Ich glaube wirklich, dass der Ball im Feld der Iraner liegt, weil wir sehr viel auf den Tisch gelegt haben', sagte Vance dem US-Sender Fox News.

In den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Krieges ist US-VizeprÃ¤sident JD Vance zufolge Teheran am Zug. "Ich glaube wirklich, dass der Ball im Feld der Iraner liegt, weil wir sehr viel auf den Tisch gelegt haben", sagte Vance am Montag (Ortszeit) dem US-Sender Fox News. "Wir haben tatsÃ¤chlich sehr klar gemacht, wo unsere roten Linien verlaufen", fÃ¼gte er hinzu.

Besonders in zwei Punkten habe US-PrÃ¤sident Donald Trump klar gemacht, "dass wir keinerlei Spielraum haben", sagte Vance. Diese Punkte seien die US-Kontrolle Ã¼ber das angereicherte Uran des Iran und einen ÃœberprÃ¼fungsmechanismus, um sicherzustellen, dass Teheran in Zukunft keine Atomwaffe entwickelt. "Es ist das eine, wenn die Iraner sagen, sie werden keine Atomwaffe besitzen", sagte der US-Vize. "Es ist etwas anderes, wenn wir einen Mechanismus schaffen, der sicherstellt, dass das nicht passieren wird."

Delegationen der USA und des Iran hatten am Samstag in Islamabad unter pakistanischer Vermittlung Verhandlungen Ã¼ber eine FriedenslÃ¶sung aufgenommen. Vance erklÃ¤rte die GesprÃ¤che aber am Sonntag nach einem 21-stÃ¼ndigen Verhandlungsmarathon fÃ¼r gescheitert.Â Trump kÃ¼ndigte daraufhin eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus an, die nach US-Angaben am Montagnachmittag in Kraft trat.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht

    Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Harvey Weinstein muss sich ab Dienstag erneut wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Vor einem New Yorker Gericht wird

    Mehr
    Vor Sudan-Konferenz: Merz empfÃ¤ngt Chef der Kommission der Afrikanischen Union
    Vor Sudan-Konferenz: Merz empfÃ¤ngt Chef der Kommission der Afrikanischen Union

    Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Mahmoud Ali Youssouf, ist ab Dienstag zu Gast in Berlin. Der Diplomat aus dem ostafrikanischen Dschibuti wird von

    Mehr
    IEA-Chef: April kÃ¶nnte fÃ¼r Weltwirtschaft schwieriger werden als MÃ¤rz
    IEA-Chef: April kÃ¶nnte fÃ¼r Weltwirtschaft schwieriger werden als MÃ¤rz

    Der April kÃ¶nnte dem Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, zufolge fÃ¼r die EnergiemÃ¤rkte und die Weltwirtschaft aufgrund des Iran-Krieges ein

    Mehr
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln
    Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln
    Wildberger kÃ¼ndigt
    Wildberger kÃ¼ndigt "zweites Entlastungskabinett" an
    VorlÃ¤ufiges Ergebnis: Regierungskandidat Wadagni gewinnt PrÃ¤sidentenwahl in Benin
    VorlÃ¤ufiges Ergebnis: Regierungskandidat Wadagni gewinnt PrÃ¤sidentenwahl in Benin
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    US-Vize Vance:
    US-Vize Vance: "Traurig" Ã¼ber Wahlniederlage von Orban

    Top Meldungen

    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen
    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen "Startpunkt" fÃ¼r umfassende Reformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den EntlastungsbeschlÃ¼ssen der Regierungskoalition werden laut Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) weitere weitreichende Reformen

    Mehr
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die HausÃ¤rzte unterstÃ¼tzen die von der Bundesregierung noch fÃ¼r dieses Jahr geplante ErhÃ¶hung der Tabaksteuer, fordern aber eine klare

    Mehr
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen im Bundestag halten die MaÃŸnahmen der Regierung gegen die hohen Energiepreise fÃ¼r falsch ausgerichtet und fordern stattdessen ein

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts