Politik

US-Vize Vance: "Traurig" Ã¼ber Wahlniederlage von Orban

  • AFP - 14. April 2026, 01:57 Uhr
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Vance (r.) und Orban vergangene Woche in Budapest
Bild: AFP

US-VizeprÃ¤sident JD Vance hat sich enttÃ¤uscht Ã¼ber die Niederlage des rechtsnationalistischen Regierungschefs Viktor Orban bei der Parlamentswahl in Ungarn gezeigt. 'Ich bin traurig, dass er verloren hat', sagte Vance dem US-Sender Fox News.

US-VizeprÃ¤sident JD Vance hat sich enttÃ¤uscht Ã¼ber die Niederlage des rechtsnationalistischen Regierungschefs Viktor Orban bei der Parlamentswahl in Ungarn gezeigt. "Ich bin traurig, dass er verloren hat", sagte Vance am Montag (Ortszeit) dem US-Sender Fox News. "Wir werden, da bin ich sicher, sehr gut mit dem nÃ¤chsten ungarischen Regierungschef zusammenarbeiten", fÃ¼gte Vance mit Blick auf den Wahlsieger Peter Magyar hinzu.

Orban hatte im Wahlkampf massive UnterstÃ¼tzung aus Washington bekommen. Vance reiste in der vergangenen Woche sogar extra nach Ungarn, um Wahlwerbung fÃ¼r den VerbÃ¼ndeten von US-PrÃ¤sident Donald Trump zu machen. Trotz dieser BemÃ¼hungen konnte Orbans Fidesz-Partei die Parlamentswahl am Sonntag nicht gewinnen.

Stattdessen konnte Magyars konservative Tisza-Partei laut dem nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmen verÃ¶ffentlichten Ergebnis 53 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Damit errang sie 138 Mandate im 199 Sitze zÃ¤hlenden Parlament in Budapest. Orbans Fidesz-Partei kam mit 38 Prozent der Stimmen auf 55 Sitze. Damit eroberte Tisza im Parlament sogar die wichtige Zweidrittelmehrheit.

Wahlsieger Magyar kÃ¼ndigte am Montag in Budapest den Beginn einer neuen Zeitrechnung an. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass jetzt tatsÃ¤chlich eine neue Ã„ra beginnt", sagte er. Unter anderem erklÃ¤rte Magyar, er wolle das Mandat des Regierungschefs auf zwei Amtszeiten begrenzen, also "insgesamt acht Jahre". Orban hatte doppelt so lange an der Spitze des osteuropÃ¤ischen Landes gestanden.

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