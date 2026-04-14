IEA-Chef: April kÃ¶nnte fÃ¼r Weltwirtschaft schwieriger werden als MÃ¤rz

IEA-Chef Birol Ende MÃ¤rz in Tokio

Der April kÃ¶nnte dem Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, zufolge fÃ¼r die EnergiemÃ¤rkte und die Weltwirtschaft aufgrund des Iran-Krieges ein schwierigerer Monat werden als der MÃ¤rz.

Der April kÃ¶nnte dem Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, zufolge fÃ¼r die EnergiemÃ¤rkte und die Weltwirtschaft aufgrund des Iran-Krieges ein schwierigerer Monat werden als der MÃ¤rz. WÃ¤hrend im MÃ¤rz noch Lieferungen aus der Region eingetroffen seien, die "lange vor Beginn der Krise verladen wurden", sei im April "nichts verladen worden", sagte Birol am Montag vor Reportern nach der FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington.



Die Welt steht Birol zufolge vor einer groÃŸen Herausforderung in Bezug auf Energiesicherheit. "Kein Land ist gegen dieses Problem immun", sagte er. "Je lÃ¤nger die Unterbrechung anhÃ¤lt, desto gravierender wird das Problem."



Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist die StraÃŸe von Hormus, durch die rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, durch das iranische MilitÃ¤r de facto gesperrt. Zudem beschoss der Iran Ã–lanlagen in mehreren LÃ¤ndern der Golfregion sowie Ã–ltanker.Â Diese Entwicklungen lieÃŸen weltweit die Ã–l- und Gaspreise in die HÃ¶he schnellen.



Delegationen der USA und des Iran hatten am Samstag in Islamabad unter pakistanischer Vermittlung Verhandlungen Ã¼ber eine FriedenslÃ¶sung aufgenommen. US-VizeprÃ¤sident JD Vance erklÃ¤rte die GesprÃ¤che aber am Sonntag nach einem 21-stÃ¼ndigen Verhandlungsmarathon fÃ¼r gescheitert.Â US-PrÃ¤sident Donald Trump kÃ¼ndigte daraufhin eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus an, die nach US-Angaben am Montagnachmittag in Kraft trat.



Der Chef des franzÃ¶sischen Energieriesen TotalEnergies, Patrick PouyannÃ©, sagte bei der FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank, eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, selbst mit einer Maut, wie vom Iran angestrebt, sei ihrer SchlieÃŸung vorzuziehen. "Die WiedererÃ¶ffnung und der freie Verkehr durch die StraÃŸe von Hormus, selbst wenn man dafÃ¼r irgendjemandem zahlen muss, ist von grundlegender Bedeutung fÃ¼r die Freiheit der MÃ¤rkte und fÃ¼r die globalen MÃ¤rkte", sagte PouyannÃ©. Er warnte zudem, dass "wenn dieser Krieg und diese Blockade lÃ¤nger als drei Monate andauern, wir mit ernsthaften Versorgungsproblemen konfrontiert sein werden", insbesondere bei Flugbenzin und Diesel.