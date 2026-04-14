Welthungerhilfe: Iran-Krieg verschÃ¤rft humanitÃ¤re Krise im Sudan

Mathias Mogge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Welthungerhilfe hat vor den verheerenden Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Versorgungslage der BevÃ¶lkerung im BÃ¼rgerkriegsland Sudan gewarnt.



"Seit der Blockade der StraÃŸe von Hormus und dem Beginn des Iran-Kriegs sind die Preise fÃ¼r Lebensmittel und insbesondere fÃ¼r Treibstoff massiv nach oben gegangen", sagte der GeneralsekretÃ¤r und Vorstandsvorsitzende der Welthungerhilfe, Mathias Mogge, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz).



FÃ¼r die Menschen im Sudan sei es kaum noch mÃ¶glich, sich angesichts der "explodierenden Preise" selbst zu versorgen. "Der Preis fÃ¼r Weizen auf dem sudanesischen Markt ist um 70 Prozent gestiegen, Treibstoffpreise teilweise bis zu 80 Prozent."



Laut der Welthungerhilfe seien in dem ostafrikanischen Land 33,7 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen, 11,6 Millionen seien auf der Flucht. "Damit ist es die grÃ¶ÃŸte humanitÃ¤re Krise der Welt", so Mogge gegenÃ¼ber der noz.



Mit Blick auf die internationale Sudan-Konferenz in Berlin am 15. April fordert Mogge von der Weltpolitik mehr finanzielle UnterstÃ¼tzung fÃ¼r das afrikanische Land. Diese dÃ¼rften nicht an diplomatische Fortschritte der Friedensverhandlungen geknÃ¼pft sein.

