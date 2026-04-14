Brennpunkte

Kongressabgeordneter der Demokraten tritt wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen zurÃ¼ck

  • AFP - 14. April 2026, 00:51 Uhr
Bild vergrößern: Kongressabgeordneter der Demokraten tritt wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen zurÃ¼ck
Swalwell 2022 in Washington
Bild: AFP

Der Abgeordnete der Demokraten im US-ReprÃ¤sentantenhaus, Eric Swalwell, hat aufgrund von VergewaltigungsvorwÃ¼rfen seinen RÃ¼cktritt bekannt gegeben. Er hatte zuvor seine Kampagne fÃ¼r das Amt des Gouverneurs von Kalifornien ausgesetzt.

Der Abgeordnete der Demokraten im US-ReprÃ¤sentantenhaus, Eric Swalwell, hat aufgrund von VergewaltigungsvorwÃ¼rfen seinen RÃ¼cktritt bekannt gegeben. "Es tut mir zutiefst leid gegenÃ¼ber meiner Familie, meinen Mitarbeitenden und meinen WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hlern fÃ¼r Fehlentscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe", erklÃ¤rte Swalwell am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Swalwell hatte bereits am Wochenende seine Kampagne fÃ¼r das Amt des Gouverneurs von Kalifornien ausgesetzt.

Er werde die "schwerwiegende, falsche Anschuldigung" gegen ihn bekÃ¤mpfen, kÃ¼ndigte Swalwell an. "Dennoch muss ich Verantwortung Ã¼bernehmen und zu den Fehlern stehen, die ich tatsÃ¤chlich gemacht habe", fÃ¼gte er hinzu.

Der "San Francisco Chronicle" und der US-Sender CNN hatten am Wochenende Ã¼ber mutmaÃŸliches Ã¼bergriffiges Verhalten Swalwells gegenÃ¼ber mehreren Frauen berichtet. Eine ehemalige Mitarbeiterin des demokratischen Abgeordneten erklÃ¤rte, Swalwell habe sie vergewaltigt, als sie stark alkoholisiert gewesen sei, und sie mit BlutergÃ¼ssen und blutend zurÃ¼ckgelassen. Drei weitere Frauen warfen Swalwell ebenfalls sexuelles Fehlverhalten vor, wie CNN berichtete.

In einem am Sonntag verÃ¶ffentlichten Schreiben, das von mehr als 50 ehemaligen Mitarbeitern Swalwells unterzeichnet wurde, wurden die Anschuldigungen als "schwerwiegend" und "glaubwÃ¼rdig" bezeichnet. Darin wurde gefordert, der demokratische Abgeordnete solle sein Mandat im Kongress niederlegen und auf seine Kandidatur fÃ¼r das Gouverneursamt verzichten. Swalwell hatte in der Vorwahl im Juni als Favorit fÃ¼r die Nachfolge von Gouverneur Gavin Newsom gegolten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    IEA-Chef: April kÃ¶nnte fÃ¼r Weltwirtschaft schwieriger werden als MÃ¤rz
    IEA-Chef: April kÃ¶nnte fÃ¼r Weltwirtschaft schwieriger werden als MÃ¤rz

    Der April kÃ¶nnte dem Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, zufolge fÃ¼r die EnergiemÃ¤rkte und die Weltwirtschaft aufgrund des Iran-Krieges ein

    Mehr
    Welthungerhilfe: Iran-Krieg verschÃ¤rft humanitÃ¤re Krise im Sudan
    Welthungerhilfe: Iran-Krieg verschÃ¤rft humanitÃ¤re Krise im Sudan

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Welthungerhilfe hat vor den verheerenden Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Versorgungslage der BevÃ¶lkerung im BÃ¼rgerkriegsland Sudan

    Mehr
    "Blitzermarathon": Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Ressourcen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des "Blitzermarathons" dringt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, auf mehr Ressourcen fÃ¼r die

    Mehr
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    US-Vize Vance:
    US-Vize Vance: "Traurig" Ã¼ber Wahlniederlage von Orban
    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen
    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen "Startpunkt" fÃ¼r umfassende Reformen
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend
    Deutsche zu zeitlich begrenztem Tempolimit auf Autobahnen gespalten
    Deutsche zu zeitlich begrenztem Tempolimit auf Autobahnen gespalten
    Grimm kritisiert EntlastungsplÃ¤ne:
    Grimm kritisiert EntlastungsplÃ¤ne: "Politik verkennt die Situation"

    Top Meldungen

    Logistikbranche entsetzt Ã¼ber spÃ¤te Energiesteuer-Senkung
    Logistikbranche entsetzt Ã¼ber spÃ¤te Energiesteuer-Senkung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Logistikgewerbe und der Bund der Steuerzahler kritisieren scharf, dass die vorÃ¼bergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe erst

    Mehr
    US-BÃ¶rsen legen Unsicherheit Ã¼ber StraÃŸe von Hormus ab
    US-BÃ¶rsen legen Unsicherheit Ã¼ber StraÃŸe von Hormus ab

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben zum Wochenstart zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.218 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,6

    Mehr
    Klingbeil: MineralÃ¶lkonzerne verstÃ¤rkt kartellrechtlich im Fokus
    Klingbeil: MineralÃ¶lkonzerne verstÃ¤rkt kartellrechtlich im Fokus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat angekÃ¼ndigt, ungerechtfertigte Gewinne der MineralÃ¶lkonzerne in der aktuellen Krise

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts