Kongressabgeordneter der Demokraten tritt wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen zurÃ¼ck

Swalwell 2022 in Washington

Der Abgeordnete der Demokraten im US-ReprÃ¤sentantenhaus, Eric Swalwell, hat aufgrund von VergewaltigungsvorwÃ¼rfen seinen RÃ¼cktritt bekannt gegeben. Er hatte zuvor seine Kampagne fÃ¼r das Amt des Gouverneurs von Kalifornien ausgesetzt.

Der Abgeordnete der Demokraten im US-ReprÃ¤sentantenhaus, Eric Swalwell, hat aufgrund von VergewaltigungsvorwÃ¼rfen seinen RÃ¼cktritt bekannt gegeben. "Es tut mir zutiefst leid gegenÃ¼ber meiner Familie, meinen Mitarbeitenden und meinen WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hlern fÃ¼r Fehlentscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe", erklÃ¤rte Swalwell am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Swalwell hatte bereits am Wochenende seine Kampagne fÃ¼r das Amt des Gouverneurs von Kalifornien ausgesetzt.



Er werde die "schwerwiegende, falsche Anschuldigung" gegen ihn bekÃ¤mpfen, kÃ¼ndigte Swalwell an. "Dennoch muss ich Verantwortung Ã¼bernehmen und zu den Fehlern stehen, die ich tatsÃ¤chlich gemacht habe", fÃ¼gte er hinzu.



Der "San Francisco Chronicle" und der US-Sender CNN hatten am Wochenende Ã¼ber mutmaÃŸliches Ã¼bergriffiges Verhalten Swalwells gegenÃ¼ber mehreren Frauen berichtet. Eine ehemalige Mitarbeiterin des demokratischen Abgeordneten erklÃ¤rte, Swalwell habe sie vergewaltigt, als sie stark alkoholisiert gewesen sei, und sie mit BlutergÃ¼ssen und blutend zurÃ¼ckgelassen. Drei weitere Frauen warfen Swalwell ebenfalls sexuelles Fehlverhalten vor, wie CNN berichtete.



In einem am Sonntag verÃ¶ffentlichten Schreiben, das von mehr als 50 ehemaligen Mitarbeitern Swalwells unterzeichnet wurde, wurden die Anschuldigungen als "schwerwiegend" und "glaubwÃ¼rdig" bezeichnet. Darin wurde gefordert, der demokratische Abgeordnete solle sein Mandat im Kongress niederlegen und auf seine Kandidatur fÃ¼r das Gouverneursamt verzichten. Swalwell hatte in der Vorwahl im Juni als Favorit fÃ¼r die Nachfolge von Gouverneur Gavin Newsom gegolten.