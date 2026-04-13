Ein 63-jÃ¤hriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung auf offener StraÃŸe in Erlangen in Bayern tÃ¶dlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 66-jÃ¤hrigen TatverdÃ¤chtigen fest, wie die Beamten in NÃ¼rnberg am Montag mitteilten. Demnach ereignete sich der tÃ¶dliche Streit zwischen beiden MÃ¤nnern am Mittag im Stadtteil Bruck. Beide MÃ¤nner kannten sich nach ersten Erkenntnissen.
EinsatzkrÃ¤fte fanden den 63-JÃ¤hrigen schwer verletzt auf einem FuÃŸweg. Er starb trotz sofortiger medizinischer Versorgung noch vor Ort. Der 66-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige wurde in TatortnÃ¤he festgenommen. Die Staatsanwaltschaft NÃ¼rnberg-FÃ¼rth stellte Haftantrag gegen den TatverdÃ¤chtigen. Die Kriminalpolizei ermittelte zu den HintergrÃ¼nden der Tat.
Brennpunkte
63-JÃ¤hriger stirbt nach Streit auf offener StraÃŸe in Bayern
- AFP - 13. April 2026, 15:55 Uhr
Ein 63-jÃ¤hriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung auf offener StraÃŸe in Erlangen in Bayern tÃ¶dlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 66-jÃ¤hrigen TatverdÃ¤chtigen fest, wie die Beamten in NÃ¼rnberg mitteilten.
Ein 63-jÃ¤hriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung auf offener StraÃŸe in Erlangen in Bayern tÃ¶dlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 66-jÃ¤hrigen TatverdÃ¤chtigen fest, wie die Beamten in NÃ¼rnberg am Montag mitteilten. Demnach ereignete sich der tÃ¶dliche Streit zwischen beiden MÃ¤nnern am Mittag im Stadtteil Bruck. Beide MÃ¤nner kannten sich nach ersten Erkenntnissen.
Weitere Meldungen
Fast 15 Jahre nach dem Anschlag des rechtsextremen AttentÃ¤ters Anders Breivik in Norwegen ist der dabei beschÃ¤digte Regierungssitz in der Hauptstadt Oslo wiedererÃ¶ffnet worden.Mehr
Drei Jahre nach Beginn des verheerenden BÃ¼rgerkriegs im Sudan will die Bundesregierung als Gastgeberin einer internationalen Konferenz Bewegung in die verfahrene Lage bringen.Mehr
Nach dem Fund von zurÃ¼ckgelassenen Angelutensilien samt gefangenen Fischen an einer Mole in Stralsund sind RettungskrÃ¤fte in Mecklenburg-Vorpommern nachts zu einemMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi hat den Beschluss des Koalitionsausschusses zur MÃ¶glichkeit einer steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie durch dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PlÃ¤ne der Bundesregierung zur Entlastung der BÃ¼rger stoÃŸen bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach EinschÃ¤tzung der Bundesregierung hat die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland im ersten Quartal vor dem Hintergrund des Konflikts imMehr