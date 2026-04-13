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63-JÃ¤hriger stirbt nach Streit auf offener StraÃŸe in Bayern

  • AFP - 13. April 2026, 15:55 Uhr

Ein 63-jÃ¤hriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung auf offener StraÃŸe in Erlangen in Bayern tÃ¶dlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 66-jÃ¤hrigen TatverdÃ¤chtigen fest, wie die Beamten in NÃ¼rnberg mitteilten.

Ein 63-jÃ¤hriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung auf offener StraÃŸe in Erlangen in Bayern tÃ¶dlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 66-jÃ¤hrigen TatverdÃ¤chtigen fest, wie die Beamten in NÃ¼rnberg am Montag mitteilten. Demnach ereignete sich der tÃ¶dliche Streit zwischen beiden MÃ¤nnern am Mittag im Stadtteil Bruck. Beide MÃ¤nner kannten sich nach ersten Erkenntnissen.

EinsatzkrÃ¤fte fanden den 63-JÃ¤hrigen schwer verletzt auf einem FuÃŸweg. Er starb trotz sofortiger medizinischer Versorgung noch vor Ort. Der 66-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige wurde in TatortnÃ¤he festgenommen. Die Staatsanwaltschaft NÃ¼rnberg-FÃ¼rth stellte Haftantrag gegen den TatverdÃ¤chtigen. Die Kriminalpolizei ermittelte zu den HintergrÃ¼nden der Tat.

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