Nach ihrer Festnahme wegen Autofahrens unter mutmaÃŸlichem Drogen- oder Alkoholeinfluss hat sich US-Popstar Britney Spears laut Medienberichten in eine Entzugsklinik begeben. Die 44-JÃ¤hrige habe sich aus freien StÃ¼cken zur Behandlung gemeldet, berichteten mehrere US-Medien am Sonntag (Ortszeit). Anfang MÃ¤rz war Spears mutmaÃŸlich berauscht am Steuer ihres Autos festgenommen worden und hatte eine Nacht in Polizeigewahrsam verbracht.
Ihr Management hatte anschlieÃŸend von einem "absolut unentschuldbaren" Vorfall gesprochen und erklÃ¤rt, Spears werde nun "die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten". "Hoffentlich kann dies der erste Schritt in der lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤lligen VerÃ¤nderung sein, die in Britneys Leben stattfinden muss", hieÃŸ es in einer im MÃ¤rz verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung.
Spears war 1998 als Jugendliche mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden, es folgten Hits wie "Oops! â€¦ I Did It Again" und "Toxic".Â 2008 wurde die SÃ¤ngerin wegen psychischer Probleme vorÃ¼bergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmÃ¼ndigt.Â
Ihr Vater Jamie Ã¼bernahm die Vormundschaft Ã¼ber die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persÃ¶nlichen und kÃ¼nstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr VermÃ¶gen. Erst Ende 2021 endete die hÃ¶chst umstrittene Vormundschaft nach langem Rechtsstreit.
In ihrer 2023 erschienenen Biografie "The Woman in Me" hatte Spears angegeben, niemals harte Drogen genommen zu haben. "Ich trank gerne, aber ich habe nie die Kontrolle verloren", schreibt sie. Sie rÃ¤umte jedoch die Einnahme von Adderall ein, einem zu den Stimulanzien zÃ¤hlenden Medikament zur Behandlung von ADHS.
Lifestyle
Medien: Britney Spears begibt sich in Entzugsklinik
- AFP - 13. April 2026, 12:09 Uhr
Nach ihrer Festnahme wegen Autofahrens unter mutmaÃŸlichem Drogen- oder Alkoholeinfluss hat sich US-Popstar Britney Spears laut Medienberichten in eine Entzugsklinik begeben.
Nach ihrer Festnahme wegen Autofahrens unter mutmaÃŸlichem Drogen- oder Alkoholeinfluss hat sich US-Popstar Britney Spears laut Medienberichten in eine Entzugsklinik begeben. Die 44-JÃ¤hrige habe sich aus freien StÃ¼cken zur Behandlung gemeldet, berichteten mehrere US-Medien am Sonntag (Ortszeit). Anfang MÃ¤rz war Spears mutmaÃŸlich berauscht am Steuer ihres Autos festgenommen worden und hatte eine Nacht in Polizeigewahrsam verbracht.
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