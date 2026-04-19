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FranzÃ¶sischer Filmstar Nathalie Baye mit 77 Jahren gestorben

  • AFP - 19. April 2026, 10:51 Uhr
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Nathalie Baye im Jahr 2016n
Bild: AFP

In ihrer Ã¼ber 50-jÃ¤hrigen Karriere spielte sie in fast hundert Filmen mit, nun ist die franzÃ¶sische Film-Ikone Nathalie Baye gestorben. Wie ihre AngehÃ¶rigen am Samstag mitteilten, starb die Schauspielerin im Alter von 77 Jahren in Paris.

In ihrer Ã¼ber 50-jÃ¤hrigen Karriere spielte sie in fast hundert Filmen mit, nun ist die franzÃ¶sische Film-Ikone Nathalie Baye gestorben. Wie ihre AngehÃ¶rigen am Samstag der Nachrichtenagentur AFPÂ mitteilten, starb die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin am Freitagabend in ihrer Pariser Wohnung im Alter von 77 Jahren. Die Schauspielerin litt demnach an einer Demenz-Erkrankung.

Baye spielte in fast hundert Filmen mit und arbeitete mit Regisseuren wie FranÃ§ois Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan und Claude Cabrol. Zu einer ihrer bekanntesten Rollen gehÃ¶rte die der Mutter des von Leonardo DiCaprio verkÃ¶rperten Hochstaplers in dem US-Kinohit "Catch Me if You Can" von Steven Spielberg. In dem britischen Erfolgsfilm "Downton Abbey II" Ã¼ber eine englische Adelsfamilie verkÃ¶rperte sie eine franzÃ¶sische Aristokratin.

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron wÃ¼rdigte Baye als "Schauspielerin, mit der wir geliebt haben, getrÃ¤umt haben und gewachsen sind". "Mit ihrer Stimme, ihrem LÃ¤cheln und ihrer Bescheidenheit hat sie die vergangenen Jahrzehnte des franzÃ¶sischen Kinos begleitet", erklÃ¤rte Macron am Samstag im Onlinedienst X.

Die 1948 im franzÃ¶sischen Mainneville geborene Schauspielerin sammelte schon wÃ¤hrend ihrer Schulzeit erste Erfahrungen am Theater. 1973 spielte sie in ihrer ersten groÃŸen Filmrolle in Truffauts "Die amerikanische Nacht". Mit ihrer Hauptrolle in Godards Film "Rette sich, wer kann (das Leben)" erlangte sie im Jahr 1980 auf einen Schlag groÃŸe Bekanntheit.

Die Schauspielerin wurde mehrfach mit dem begehrten franzÃ¶sischen Filmpreis CÃ©sar ausgezeichnet. Ihre Tochter, die Schauspielerin Laura Smet, stammt aus ihrer Beziehung mit dem franzÃ¶sischen Rockstar Johnny Hallyday, der 2017 starb.

Im Juli 2025 hatte Baye ihre Teilnahme an einer WohltÃ¤tigkeitsveranstaltung abgesagt. Ihre Tochter Laura Smet hatte damals GerÃ¼chte Ã¼ber eine Erkrankung zunÃ¤chst dementiert. Â 

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