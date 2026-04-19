150 Dollar: EmpÃ¶rung Ã¼ber teure Zugtickets fÃ¼r FuÃŸball-Fans bei WM in New York

Das Stadion in New Jersey

Teure Zugtickets fÃ¼r FuÃŸball-Fans in New York wÃ¤hrend der WM sorgen international fÃ¼r EmpÃ¶rung - sogar bei der Fifa. Die Hin- und RÃ¼ckfahrt von New York City zum Meadowlands Stadium in New Jersey soll wÃ¤hrend des Turniers 150 Dollar kosten - statt wie Ã¼blich 12,90 Dollar.

Ãœberteuerte Zugtickets fÃ¼r FuÃŸball-Fans in New York wÃ¤hrend der WM sorgen international fÃ¼r EmpÃ¶rung - sogar bei der Fifa. Wie der Nahverkehrsbetrieb New Jersey Transit am Freitag (Ortszeit) mitteilte, wird die Hin- und RÃ¼ckfahrt von New York City zum Meadowlands Stadium im benachbarten Bundesstaat New Jersey wÃ¤hrend des Turniers 150 Dollar (rund 127 Euro) kosten - statt wie Ã¼blich 12,90 Dollar. Die Fifa, die wegen teurer Ticketpreise selber in der Kritik steht, sprach von einem "beispiellosen" Vorgang.



In dem Stadion, das auch als MetLife Stadium bekannt ist, spielen normalerweise die Football-Teams New York GiantsÂ undÂ New York Jets. Die deutsche FuÃŸball-Nationalmannschaft spielt dort am 25. Juni ihr drittes Gruppenspiel gegen Ecuador. Insgesamt finden in dem Stadtion acht WM-Spiele statt, darunter auch das Finale.



FÃ¼r anreisende Fans werden den Angaben zufolge jeweils 40.000 Zugtickets zur VerfÃ¼gung stehen. Autofahren ist mit 225 Dollar pro Parkplatz sogar noch teurer: Laut der Website Just Park werden fÃ¼r diesen Preis zudem nur wenige ParkplÃ¤tze zur VerfÃ¼gung stehen â€“ am Stadion selbst fÃ¼r Fans mit Behinderungen und in einem benachbarten Einkaufszentrum.



New Jerseys Gouverneurin Mikie Sherrill verteidigte das Vorgehen. Die Fifa habe "keinen einzigen Dollar fÃ¼r den Transport der WM-Fans bereitgestellt", schrieb sie im Onlinedienst X. Weil aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Fifa und ihrem VorgÃ¤nger die "ParkmÃ¶glichkeiten am Stadion abgeschafft" worden seien, mÃ¼ssten vier Mal so viele Fans wie Ã¼blich mit dem Zug befÃ¶rdert werden. "Diese Vereinbarung wird NJ Transit mindestens 48 Millionen Dollar kosten, wÃ¤hrend die Fifa wÃ¤hrend der Weltmeisterschaft voraussichtlich 11 Milliarden Dollar einnehmen wird", kritisierte Sherrill.



Der beim WeltfuÃŸballverband fÃ¼r dieÂ WMÂ zustÃ¤ndige Chef-OrganisatorÂ Heimo SchirgiÂ erklÃ¤rte dagegen, die Entscheidung, "willkÃ¼rlich" erhÃ¶hte Preise festzulegen und von der Fifa zu verlangen, die Kosten zu Ã¼bernehmen, sei "beispiellos". Nach Angaben der Fifa sahen die Vereinbarungen mit den GastgeberstÃ¤dten eigentlich eine kostenlose BefÃ¶rderung der Fans zu allen Spielen vor.



Bei der FuÃŸball-WM 2022 in Katar konnten Fans mit einem Spielticket kostenlos den Ã¶ffentlichen Nahverkehr nutzen.