Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar 2026 gegenÃ¼ber Dezember 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gesunken. Der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex lag 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats Januar 2025, teilten das Bundesamt fÃ¼r Logistik und MobilitÃ¤t (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.
Der Index gilt auch als Konjunkturindex, da wirtschaftliche AktivitÃ¤t Verkehrsleistungen erzeugt und benÃ¶tigt. Die BundesÃ¤mter argumentieren, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen AktivitÃ¤t, insbesondere der Industrieproduktion, bestehe. Da der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex etwa einen Monat frÃ¼her verfÃ¼gbar ist als der Produktionsindex, eigne er sich als FrÃ¼hindikator fÃ¼r die Konjunkturentwicklung, hieÃŸ es. Eine Untergliederung nach Wirtschaftszweigen ist aber nicht mÃ¶glich.
ZusÃ¤tzlich zum monatlichen Index wird von den BundesÃ¤mtern ein experimenteller tÃ¤glicher Lkw-Maut-Fahrleistungsindex verÃ¶ffentlicht. Die Tageswerte sind zusammen mit weiteren tÃ¤glich verfÃ¼gbaren Konjunkturindikatoren im "Pulsmesser Wirtschaft" des "Dashboard Konjunktur" online verfÃ¼gbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" ist. Mit diesem Tool lassen sich verschiedene Indikatoren Ã¼bersichtlich in einer Grafik gegenÃ¼berstellen. Diese Kombination hochfrequenter Indikatoren soll es ermÃ¶glichen, die Konjunkturentwicklung nahezu in Echtzeit zu beobachten.
Wirtschaft
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Januar deutlich gesunken
- dts - 9. Februar 2026, 08:19 Uhr
.
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar 2026 gegenÃ¼ber Dezember 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gesunken. Der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex lag 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats Januar 2025, teilten das Bundesamt fÃ¼r Logistik und MobilitÃ¤t (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.
Weitere Meldungen
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Reisekonzern Tui nimmt das GeschÃ¤ft mit Budgetreisen, also gÃ¼nstigeren Urlaubspaketen, ins Visier. "Wir schauen uns derzeit dasMehr
Vor dem Hintergrund der durch die US-Sanktionen verschÃ¤rften Energiekrise in Kuba setzt die Regierung in Havanna die Betankung von Flugzeugen vorÃ¼bergehend aus. DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat die Bundesregierung zu einem entschlossenen und zÃ¼gigen Handeln in der Energiepolitik aufgefordert.Mehr
Top Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaft kann in dieser Karnevalssession mit Ã¤hnlich gutem Umsatz rechnen wie zuletzt. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW)Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt wenig vom SPD-Vorschlag, eine Gesundheitsabgabe auf Miet- und KapitaleinkÃ¼nfte zu erheben, um dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant GesetzesÃ¤nderungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland erschweren dÃ¼rften. Das gehtMehr