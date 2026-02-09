Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Januar deutlich gesunken

Hinweisschild auf LKW-Maut (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar 2026 gegenÃ¼ber Dezember 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gesunken. Der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex lag 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats Januar 2025, teilten das Bundesamt fÃ¼r Logistik und MobilitÃ¤t (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



Der Index gilt auch als Konjunkturindex, da wirtschaftliche AktivitÃ¤t Verkehrsleistungen erzeugt und benÃ¶tigt. Die BundesÃ¤mter argumentieren, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen AktivitÃ¤t, insbesondere der Industrieproduktion, bestehe. Da der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex etwa einen Monat frÃ¼her verfÃ¼gbar ist als der Produktionsindex, eigne er sich als FrÃ¼hindikator fÃ¼r die Konjunkturentwicklung, hieÃŸ es. Eine Untergliederung nach Wirtschaftszweigen ist aber nicht mÃ¶glich.



ZusÃ¤tzlich zum monatlichen Index wird von den BundesÃ¤mtern ein experimenteller tÃ¤glicher Lkw-Maut-Fahrleistungsindex verÃ¶ffentlicht. Die Tageswerte sind zusammen mit weiteren tÃ¤glich verfÃ¼gbaren Konjunkturindikatoren im "Pulsmesser Wirtschaft" des "Dashboard Konjunktur" online verfÃ¼gbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" ist. Mit diesem Tool lassen sich verschiedene Indikatoren Ã¼bersichtlich in einer Grafik gegenÃ¼berstellen. Diese Kombination hochfrequenter Indikatoren soll es ermÃ¶glichen, die Konjunkturentwicklung nahezu in Echtzeit zu beobachten.

