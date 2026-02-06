US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte

Sitz der New Yorker BÃ¶rse

Neuer Rekord an der Wall Street: Der US-Aktienindex Dow Jones ist am Freitag erstmals Ã¼ber die Marke von 50.000 Punkten gestiegen. Er notierte zwischenzeitlich bei 50.015,07 Punkten - HÃ¶chststand in der fast 130-jÃ¤hrigen Geschichte des Dow Jones.

Neuer Rekord an der New Yorker Wall Street: Der US-Aktienindex Dow Jones ist am Freitag erstmals Ã¼ber die Marke von 50.000 Punkten gestiegen. Er notierte zwischenzeitlich Ã¼ber 50.055 Punkten. Das war der hÃ¶chste Stand in der fast 130-jÃ¤hrigen Geschichte des Dow Jones.Â "GlÃ¼ckwunsch Amerika" kommentierte dies US-PrÃ¤sident Donald Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.Â



Auch die anderen wichtigen Indizes an der Wall Street waren deutlich im Plus: Der breit gefÃ¤cherte S&P 500 legte zwischenzeitlich um 1,7 Prozent auf 6.915,17 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq stieg um 1,9 Prozent auf 22.959,64 Punkte. Der Analyst Patrick Oâ€™Hare vom Dienst Briefing.com sprach von einer guten "Wachstumsgeschichte".



Zu den Gewinnern im Dow Jones zÃ¤hlten die GroÃŸbank JPMorganChase, die Investmentbank Goldman Sachs, der Chiphersteller Nvidia sowie Caterpillar als Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen. Ihr Aktienkurs legte am Freitag jeweils um mindestens vier Prozent zu.



Damit zeigten sich die HÃ¤ndler nach einer turbulenten Woche wieder optimistischer. Die BÃ¶rsenrallye in den USA war in den vergangenen Monaten durch hohe Erwartungen an die Entwicklung KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) angetrieben worden. Einige Marktbeobachter warnen wegen der nÃ¶tigen Milliarden-Investitionen von Technologieunternehmen aber bereits vor dem Platzen einer Blase, weshalb es mit den Aktienkursen zeitweise bergab ging.



Der Online-VersandhÃ¤ndler und Cloud-Anbieter Amazon war am Freitag der grÃ¶ÃŸte Verlierer im Dow Jones. Der Aktienkurs stÃ¼rzte um 7,3 Prozent ab. Das Unternehmen von GrÃ¼nder Jeff Bezos hatte zuvor angekÃ¼ndigt, im laufenden Jahr 200 Milliarden Dollar zum Ausbau seiner KI-KapazitÃ¤ten investieren zu wollen. Anleger treibt die Sorge um, dass Amazon und andere Unternehmen mit ihren massiven Investitionen keine ausreichende Rendite erzielen kÃ¶nnten.



Der Kurs der KryptowÃ¤hrung Bitcoin fiel unterdessen weiter stark. Er lag am Freitag zeitweise unter 60.000 Dollar. Seit Jahresbeginn hat die digitale WÃ¤hrung damit Ã¼ber 25 Prozent an Wert verloren.



Analyst Jonathan Osswald von der DZ Bank erklÃ¤rte, das Absacken des Bitcoin habe drei zentrale GrÃ¼nde: das "unruhige Umfeld", das risikoreiche Anlagen im Allgemeinen aktuell weniger interessant mache, mÃ¶gliche hÃ¶here Zinsen in den USA, die speziell KryptowÃ¤hrungen weniger attraktiv machten, und das nachlassende Interesse institutioneller Investoren. Sie hÃ¤tten allein in zwei Wochen rund 2,8 Milliarden Dollar abgezogen.



Zudem hÃ¤tten Spekulanten zum Kursrutsch beigetragen, erklÃ¤rte Osswald: Viele Investoren hÃ¤tten geliehenes Geld auf die KryptowÃ¤hrung gesetzt. "Werden kritische Preisniveaus unterschritten, fÃ¼hrt das zu automatischen Verkaufsorders. Das drÃ¼ckt den Kurs weiter nach unten."



Die Kurse von Bitcoin und weiteren digitalen WÃ¤hrungen waren mit der Wahl Trumps zum US-PrÃ¤sidenten stark gestiegen: Der Republikaner versprach im Wahlkampf eine weniger strenge Regulierung. Schon im Dezember 2024 sprang der Kurs des Bitcoin erstmals Ã¼ber die Marke von 100.000 Dollar. Den HÃ¶chststand erreichte die KryptowÃ¤hrung im Oktober 2025 bei rund 126.251 Dollar. Seitdem fiel der Kurs wieder.