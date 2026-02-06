Technologie

US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte

  • AFP - 6. Februar 2026, 22:09 Uhr
Bild vergrößern: US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
Sitz der New Yorker BÃ¶rse
Bild: AFP

Neuer Rekord an der Wall Street: Der US-Aktienindex Dow Jones ist am Freitag erstmals Ã¼ber die Marke von 50.000 Punkten gestiegen. Er notierte zwischenzeitlich bei 50.015,07 Punkten - HÃ¶chststand in der fast 130-jÃ¤hrigen Geschichte des Dow Jones.

Neuer Rekord an der New Yorker Wall Street: Der US-Aktienindex Dow Jones ist am Freitag erstmals Ã¼ber die Marke von 50.000 Punkten gestiegen. Er notierte zwischenzeitlich Ã¼ber 50.055 Punkten. Das war der hÃ¶chste Stand in der fast 130-jÃ¤hrigen Geschichte des Dow Jones.Â "GlÃ¼ckwunsch Amerika" kommentierte dies US-PrÃ¤sident Donald Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.Â 

Auch die anderen wichtigen Indizes an der Wall Street waren deutlich im Plus: Der breit gefÃ¤cherte S&P 500 legte zwischenzeitlich um 1,7 Prozent auf 6.915,17 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq stieg um 1,9 Prozent auf 22.959,64 Punkte. Der Analyst Patrick Oâ€™Hare vom Dienst Briefing.com sprach von einer guten "Wachstumsgeschichte".

Zu den Gewinnern im Dow Jones zÃ¤hlten die GroÃŸbank JPMorganChase, die Investmentbank Goldman Sachs, der Chiphersteller Nvidia sowie Caterpillar als Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen. Ihr Aktienkurs legte am Freitag jeweils um mindestens vier Prozent zu.

Damit zeigten sich die HÃ¤ndler nach einer turbulenten Woche wieder optimistischer. Die BÃ¶rsenrallye in den USA war in den vergangenen Monaten durch hohe Erwartungen an die Entwicklung KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) angetrieben worden. Einige Marktbeobachter warnen wegen der nÃ¶tigen Milliarden-Investitionen von Technologieunternehmen aber bereits vor dem Platzen einer Blase, weshalb es mit den Aktienkursen zeitweise bergab ging.

Der Online-VersandhÃ¤ndler und Cloud-Anbieter Amazon war am Freitag der grÃ¶ÃŸte Verlierer im Dow Jones. Der Aktienkurs stÃ¼rzte um 7,3 Prozent ab. Das Unternehmen von GrÃ¼nder Jeff Bezos hatte zuvor angekÃ¼ndigt, im laufenden Jahr 200 Milliarden Dollar zum Ausbau seiner KI-KapazitÃ¤ten investieren zu wollen. Anleger treibt die Sorge um, dass Amazon und andere Unternehmen mit ihren massiven Investitionen keine ausreichende Rendite erzielen kÃ¶nnten.

Der Kurs der KryptowÃ¤hrung Bitcoin fiel unterdessen weiter stark. Er lag am Freitag zeitweise unter 60.000 Dollar. Seit Jahresbeginn hat die digitale WÃ¤hrung damit Ã¼ber 25 Prozent an Wert verloren.

Analyst Jonathan Osswald von der DZ Bank erklÃ¤rte, das Absacken des Bitcoin habe drei zentrale GrÃ¼nde: das "unruhige Umfeld", das risikoreiche Anlagen im Allgemeinen aktuell weniger interessant mache, mÃ¶gliche hÃ¶here Zinsen in den USA, die speziell KryptowÃ¤hrungen weniger attraktiv machten, und das nachlassende Interesse institutioneller Investoren. Sie hÃ¤tten allein in zwei Wochen rund 2,8 Milliarden Dollar abgezogen.

Zudem hÃ¤tten Spekulanten zum Kursrutsch beigetragen, erklÃ¤rte Osswald: Viele Investoren hÃ¤tten geliehenes Geld auf die KryptowÃ¤hrung gesetzt. "Werden kritische Preisniveaus unterschritten, fÃ¼hrt das zu automatischen Verkaufsorders. Das drÃ¼ckt den Kurs weiter nach unten."

Die Kurse von Bitcoin und weiteren digitalen WÃ¤hrungen waren mit der Wahl Trumps zum US-PrÃ¤sidenten stark gestiegen: Der Republikaner versprach im Wahlkampf eine weniger strenge Regulierung. Schon im Dezember 2024 sprang der Kurs des Bitcoin erstmals Ã¼ber die Marke von 100.000 Dollar. Den HÃ¶chststand erreichte die KryptowÃ¤hrung im Oktober 2025 bei rund 126.251 Dollar. Seitdem fiel der Kurs wieder.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Vor dem Hintergrund der Debatte um die schÃ¤dlichen Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche hat die EU die Videoplattform Tiktok aufgefordert, ihre "sÃ¼chtig

    Mehr
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt

    Steigende Investitionsausgaben unter anderem in KÃ¼nstliche Intelligenz haben den Aktienkurs des US-Internetriesen Amazon auf Talfahrt geschickt. Der Wert der Amazon-Aktie brach

    Mehr
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus

    Das KI-Unternehmen Anthropic hat im Wettbewerb mit seinem Rivalen OpenAI eine neue Version seines Chatbots Claude vorgestellt. Die Version Claude Opus 4.6 stelle einen Wendepunkt

    Mehr
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef
    Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef
    Ex-Botschafter und Epstein-Freund Mandelson: Britische Polizei durchsucht zwei HÃ¤user
    Ex-Botschafter und Epstein-Freund Mandelson: Britische Polizei durchsucht zwei HÃ¤user
    2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt in FÃ¼rth - Remis bei NRW-Duell
    2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt in FÃ¼rth - Remis bei NRW-Duell
    Viele Unionspolitiker wollen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche
    Viele Unionspolitiker wollen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    WeiÃŸes Haus entfernt Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei
    WeiÃŸes Haus entfernt Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei
    Kreml: Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi waren
    Kreml: Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi waren "konstruktiv" und schwierig

    Top Meldungen

    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden

    Mehr
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des

    Mehr
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts