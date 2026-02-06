Ex-Botschafter und Epstein-Freund Mandelson: Britische Polizei durchsucht zwei HÃ¤user

Residenz von Peter Mandelson in London

Die britische Polizei hat bei den Ermittlungen gegen den Politiker Peter Mandelson, der mit dem verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein befreundet war, zwei GebÃ¤ude durchsucht.

Die britische Polizei hat bei den Ermittlungen gegen den einst mit demÂ US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein befreundeten Politiker Peter Mandelson zwei HÃ¤user durchsucht. Die Durchsuchungen hÃ¤tten in Wiltshire im SÃ¼dwesten Englands sowie in London stattgefunden, teilte die Polizei in London am Freitag mit. Dem frÃ¼heren britischen Botschafter in Washington wird vorgeworfen, vertrauliche Regierungsinformationen an Epstein weitergegeben und Geld von ihm angenommen zu haben.Â



Die Metropolitan Police erklÃ¤rte, die Durchsuchungen hÃ¤tten im Zusammenhang mit "den laufenden Ermittlungen gegen einen 72-jÃ¤hrigen Mann" wegen des Vorwurfs eines Fehlverhaltens im Amt stattgefunden. Der Mann sei nicht festgenommen worden und die Ermittlungen dauerten an, hieÃŸ es weiter.



Die in der vergangene Woche neu verÃ¶ffentlichten Epstein-Dokumente fÃ¶rderten zu Tage, dass Mandelson, als er von 2008 bis 2010 Minister unter Premier Gordon Brown war, vertrauliche Finanzdaten der damaligen Labour-Regierung an den US-Finanzier weitergegeben haben soll.



Die Polizei leitete daraufhin am Dienstag Ermittlungen ein.Â Ex-Premier Brown erklÃ¤rte seinerseits, er habe der Polizei "relevante Details" zur Weitergabe von "fÃ¼r die FinanzmÃ¤rkte wichtigen Informationen" und "vertraulichen Regierungsinformationen" durch Mandelson an Epstein Ã¼bermittelt. Brown warf Mandelson ein "unentschuldbares und unpatriotisches" Verhalten vor.



Der Fall bringt auch den britischen Premierminister Keir Starmer zunehmend in BedrÃ¤ngnis. Starmer hatte Mandelson Anfang vergangenen Jahres zum US-Botschafter ernannt und im September nach damaligen Epstein-EnthÃ¼llungen wieder entlassen. In dem Zusammenhang waren bereits mehrere E-Mails des Briten an Epstein bekannt geworden.



Auf Druck des Parlaments hat die Regierung nun zugestimmt, interne Dokumente im Zusammenhang mit der Ernennung und Entlassung von Mandelson zu verÃ¶ffentlichen. Laut BBC handelt es sich um mehr als 100.000 Dokumente, darunter E-Mails zwischen dem ehemaligen Botschafter und Regierungsmitgliedern.



Ein Teil der Dokumente, der fÃ¼r die nationale Sicherheit GroÃŸbritanniens potenziell sensibel ist, wird an einen Parlamentsausschuss weitergeleitet, der Ã¼ber ihre VerÃ¶ffentlichung entscheidet. Starmer schrieb am Freitag in einem Brief an diesen Ausschuss, seine Regierung werde "dafÃ¼r sorgen, dass die Anfrage des Parlaments mit der erforderlichen Dringlichkeit und Transparenz behandelt wird".



In der vergangenen Woche hatte das US-Justizministerium weitere Dokumente zu dem SexualstraftÃ¤ter Epstein verÃ¶ffentlicht, der weltweit in hÃ¶chsten Kreisen vernetzt war und der jahrelang MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht hatte. Demnach soll Mandelson Anfang der 2000er-Jahre mehrfach Geld von Epstein erhalten haben. Weitere Dokumente sollen Ãœberweisungen Epsteins an Mandelsons Lebenspartner Reinaldo Avila da Silva belegen. Mandelson war jahrelang Minister in Labour-Regierungen und EU-Handelskommissar.



Starmer hatte am Mittwoch eingerÃ¤umt, er habe gewusst, dass Mandelsohn trotz Epsteins erster Verurteilung 2008 weiter Kontakt zu dem SexualstraftÃ¤ter hatte. Er habe jedoch nicht gewusst, wie weit die Verbindung Mandelsons zu Epstein ging. Der Ex-Botschafter habe mehrfach gelogen, um seine Stellung in Washington behalten zu kÃ¶nnen, sagte Starmer weiter.Â



Am Donnerstag entschuldigte sich Starmer bei den Missbrauchsopfern Epsteins fÃ¼r die Ernennung Mandelsons. Einen RÃ¼cktritt lehnte der Premier allerdings ab. Mandelson gab inzwischen seinen Sitz im britischen Oberhaus auf und trat aus der Labour-Partei aus. Â