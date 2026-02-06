Brennpunkte

Kreml: Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi waren "konstruktiv" und schwierig

  • AFP - 6. Februar 2026, 17:57 Uhr
Bild vergrößern: Kreml: Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi waren konstruktiv und schwierig
Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi
Bild: AFP

Nach der zweiten Runde der Ukraine-Verhandlungen hat der Kreml von einem 'konstruktiven' und gleichzeitig sehr schwierigem Treffen gesprochen. Einen Durchbruch bei den zentralen strittigen Punkten gab es nicht.

Nach der zweiten Runde der Ukraine-Verhandlungen hat der Kreml von einem "konstruktiven" und gleichzeitig sehr schwierigem Treffen gesprochen. "Zwei Tage lang haben wir konstruktiv und sehr schwer gearbeitet", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag vor Journalisten. Die GesprÃ¤che wÃ¼rden fortgesetzt.

Nach dem Ende der Verhandlungen in Abu Dhabi zwischen Russland, der Ukraine und den USA am Donnerstag hatten alle Seiten von Fortschritten gesprochen, einen Durchbruch bei den zentralen strittigen Punkten gab es jedoch nicht. Kiew und Moskau vereinbarten aber einen weiteren Gefangenenaustausch.

Die Ukraine kÃ¼ndigte ebenfalls eine Fortsetzung der GesprÃ¤che an.Â Die USA dringen auf ein Ende der KÃ¤mpfe. Die EuropÃ¤er waren an den GesprÃ¤chen in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht beteiligt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der Abu Dhabi am Freitag unabhÃ¤ngig von den Ukraine-GesprÃ¤chen im Zuge seiner Reise in mehrere Golfstaaten besuchte, sagte aber, die GesprÃ¤che seien "mit uns abgestimmt". Die EuropÃ¤er seien zudem bereit, wenn mÃ¶glich dazu beizutragen, "diese GesprÃ¤che noch besser zu machen, noch erfolgreicher zu machen".

Skeptisch zeigte sich Merz zu BemÃ¼hungen des franzÃ¶sischen Staatschefs Emmanuel Macron um eine Wiederaufnahme eines direkten Dialogs mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin. "Wir werden sicher keine unabgestimmten EinzelmaÃŸnahmen ergreifen, die zum Gegenteil dessen fÃ¼hren, was wir alle gemeinsam erreichen wollen", sagte der Bundeskanzler. Alle europÃ¤ischen BemÃ¼hungen fÃ¼r ein Ende des Krieges mÃ¼ssten innerhalb Europas sowie mit der Ukraine und mit den USA und "abgestimmt" werden.

Zugleich sagte Merz: "Wir sind natÃ¼rlich immer bereit, auch mit Russland GesprÃ¤che zu fÃ¼hren." Alle hÃ¤tten ein Ziel: "Wir wollen so schnell wie mÃ¶glich diesen Krieg gegen die Ukraine beendet sehen. Der SchlÃ¼ssel dazu liegt in Moskau." Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor fast vier Jahren am 24. Februar 2022 begonnen.

