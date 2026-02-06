Brennpunkte

Ersthelfer verrÃ¤t neue Details zu tÃ¶dlichem Angriff auf Schaffner

  • dts - 6. Februar 2026, 16:43 Uhr
Bild vergrößern: Ersthelfer verrÃ¤t neue Details zu tÃ¶dlichem Angriff auf Schaffner
Schweigeminute nach Tod von Zugbegleiter am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Landstuhl (dts Nachrichtenagentur) - Nach der PrÃ¼gel-Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hat sich nun erstmals der Bundeswehrsoldat, der Erste Hilfe leistete, zu Wort gemeldet. Der tatverdÃ¤chtige Grieche sei "von Anfang an sehr aggressiv" gewesen, sagte der 23-jÃ¤hrige Soldat dem Nachrichtenportal "T-Online". Der Helfer ist Hauptgefreiter in der 4. Kompanie des FallschirmjÃ¤gerregiments 26 in ZweibrÃ¼cken und will nicht mit vollem Namen genannt werden. Seine Kompanie bestÃ¤tigte, dass er der Ersthelfer in dem Zug war.

Der mutmaÃŸlichen TÃ¤ter habe bereits wÃ¤hrend der Ticketkontrolle mehrfach gesagt, dass er Kampfsporterfahrung habe, sagte der Hauptgefreite, der nach eigenen Angaben nur wenige Reihen hinter dem TatverdÃ¤chtigen saÃŸ: "Der TÃ¤ter setzte mehrere SchlÃ¤ge gezielt in Richtung des Kopfes des Zugbegleiters."

Nach der PrÃ¼gel-Attacke habe er gemeinsam mit einem weiteren Mann Erste Hilfe geleistet und den Zugbegleiter Serkan C. in die stabile Seitenlage gebracht. ZunÃ¤chst habe C. noch geatmet, kurz vor der Ankunft im Bahnhof Homburg aber habe seine Atmung ausgesetzt: "Er hatte plÃ¶tzlich keinen Puls mehr", so der 23-jÃ¤hrige Soldat, der seit Juni 2024 bei der Bundeswehr ist. Dann hÃ¤tten Polizisten die weiteren RettungsmaÃŸnahmen Ã¼bernommen.

"Bei der Bundeswehr beschÃ¤ftigen wir uns oft mit Vitalzeichen und Erster Hilfe, damit wir in Stresssituationen sicher handeln kÃ¶nnen. Ich habe mich einfach an das gehalten, was ich gelernt habe", sagte der Soldat. "FÃ¼r mich ist es generell selbstverstÃ¤ndlich, Menschen in Not zu helfen. Es sollte bei jedem so sein, dass man gegenseitig aufeinander achtet. Ich wÃ¼rde zu 100 Prozent wieder so handeln."

