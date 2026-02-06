Mehrere Frauen betÃ¤ubt und vergewaltigt: 14 Jahre Haft fÃ¼r versuchten Mord

Darstellung der Justitia

Weil er mehrere Frauen betÃ¤ubt und vergewaltigt haben soll, hat das Landgericht Frankfurt am Main einen 43-JÃ¤hrigen zu 14 Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Die zustÃ¤ndige Kammer verhÃ¤ngte zudem die Sicherungsverwahrung.Â



Laut Urteil betÃ¤ubte der Mann zwischen Januar 2020 bis November 2024 seine Opfer in mehreren FÃ¤llen und vergewaltigte sie. Die Frauen, die teilweise aus seinem Bekanntenkreis stammen, waren dadurch wehrlos.



In einigen FÃ¤llen gab der Mann sich bei Wohnungsbesichtigungen als Interessent aus. Er Ã¼berwÃ¤ltigte die betroffenen Frauen, betÃ¤ubte und vergewaltigte sie. Alle Taten nahm er auf Fotos und Videos auf. Bei einigen Taten war die Dosierung der verabreichten Mittel so hoch, dass die Opfer in Lebensgefahr gerieten. Das wusste er laut Urteil und nahm ihren Tod billigend in Kauf. Aus diesem Grund wurde er wegen versuchten Mordes verurteilt.



In einer Chatgruppe tauschte der Verurteilte nach den Erkenntnissen der Ermittler sich jahrelang mit Gleichgesinnten Ã¼ber sexuelle Ãœbergriffe an bewusstlosen Frauen aus. Dabei ging es unter anderem um Anleitungen zur BetÃ¤ubung der Opfer oder RatschlÃ¤ge zur Beschaffung der BetÃ¤ubungsmittel. Dort wurden ebenfalls Fotos und Videos entsprechender Taten geteilt.Â