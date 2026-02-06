EU fordert von Tiktok Ã„nderung "sÃ¼chtig machender" Funktionsweise

Logo von Tiktok

Die EU hat den Onlinedienst Tiktok aufgefordert, die 'sÃ¼chtig machende' Funktionsweise der Videoplattform zu Ã¤ndern - so das 'unendliche Scrollen' sowie das 'hochgradig personalisierte Empfehlungssystem'.

Die EU hat den OnlinedienstÂ Tiktok aufgefordert, die "sÃ¼chtig machende" Funktionsweise der Videoplattform zu Ã¤ndern. Die EU-Kommission erklÃ¤rte am Freitag, erste Untersuchungsergebnisse zeigten, dass Tiktok nicht ausreichend berÃ¼cksichtige, "wie diese sÃ¼chtig machenden Funktionen die kÃ¶rperliche und psychische Gesundheit seiner Nutzer" beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnen. Als Beispiele fÃ¼r Ã„nderungen nannte die Kommission die Abschaffung des "unendliche Scrollens", die EinfÃ¼hrung effektiver Bildschirmpausen sowie die Anpassung des "hochgradig personalisierten Empfehlungssystems".Â



Die BehÃ¶rde warf Tiktok vor, "wichtige Anzeichen fÃ¼r eine zwanghafte Nutzung der App" zu ignorieren, etwa die von Kindern nachts auf der Plattform verbrachte Zeit. Das Unternehmen mÃ¼sse die Funktionsweise in Europa Ã¤ndern, "um unsere MinderjÃ¤hrigen und deren Wohlbefinden zu schÃ¼tzen", sagte EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen.



BrÃ¼ssel hatte die Untersuchung im Februar 2024 eingeleitet - die erste gegen Tiktok unter dem EU-Gesetz fÃ¼r digitale Dienste (DSA). Die Ermittlungen sollten sich vor allem darauf konzentrieren, ob Tiktok genug tut, um negative Auswirkungen auf junge Menschen zu vermeiden.Â



Tiktok hat nun die MÃ¶glichkeiten, auf die Anschuldigungen zu reagieren. Sollte sich die Auffassung der Kommission bestÃ¤tigen, kÃ¶nnte dies eine GeldbuÃŸe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes von Tiktok zur Folge haben.