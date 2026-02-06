Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef

Koji Sato (links) und nominierter Nachfolger Kenta Kon

Der grÃ¶ÃŸte Autohersteller der Welt, Toyota, erhÃ¶ht trotz der Schwierigkeiten im Handel mit den USA seine Gewinnprognose fÃ¼r das laufende GeschÃ¤ftsjahr. Gleichzeitig erklÃ¤rte der japanische Konzern, er mÃ¼sse dringend die RentabilitÃ¤t steigern. Daher werde der bisherige Finanzchef Kenta Kon ab April den bisherigen Chef Koji Sato ersetzen.



Toyota verÃ¶ffentlichte am Freitag Quartalszahlen, die besser als erwartet ausfielen. Daher erhÃ¶hte der Konzern seine Gewinnprognose fÃ¼r das bis MÃ¤rz laufende GeschÃ¤ftsjahr: Erwartet werden nun netto 3,57 Billionen Yen (19,3 Milliarden Euro) statt bislang 2,93 Milliarden Yen. Der Umsatz wird demnach bei 50 Billionen Yen (271 Milliarden Euro) liegen, das wÃ¤ren rund vier Prozent mehr als bislang erwartet. Der Konzern erklÃ¤rte, die Nachfrage nach Autos von Toyota sei "trotz der anhaltenden Auswirkungen der US-ZÃ¶lle" weiterhin groÃŸ.Â



Autos aus Japan wurden von April bis September 2025 mit 25 Prozent zusÃ¤tzlich besteuert, seitdem - laut Abkommen zwischen Japan und den USA - mit 15 Prozent. Dennoch stiegen die VerkÃ¤ufe von Toyota in den USA im Gesamtjahr 2025 um acht Prozent.Â



Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Markt fÃ¼r Toyota - dort verkauft der Konzern ein Viertel seiner Autos. Auch wegen der ZÃ¶lle erhÃ¶hten die Japaner im vergangenen Jahr die Produktion in ihren elf US-Werken um zehn Prozent. Weiterhin wurde fast die HÃ¤lfte der in den USA verkauften Toyotas - 1,13 Millionen von 2,52 Millionen - importiert und unterlag damit den hohen ZÃ¶llen.Â



Toyota beziffert die Kosten durch die ZÃ¶lle auf 1,45 Billionen Yen im laufenden GeschÃ¤ftsjahr. Diese "negativen Auswirkungen" habe der Konzern durch Kosteneinsparungen und "MarketingbemÃ¼hungen" abmildern kÃ¶nnen, erklÃ¤rte das Unternehmen. Wie andere japanische Autohersteller senkte Toyota die Preise fÃ¼r Exportautos. Der Gewinn von Toyota allein im Quartal von Oktober bis Dezember sank so deutlich - um 43 Prozent auf noch 1,26 Billionen Yen.Â



Der Konzern begrÃ¼ndete den Austausch des Chefs am Freitag mit der Notwendigkeit, die RentabilitÃ¤t zu verbessern: Die Neuordnung "soll die Entscheidungsfindung des Managements beschleunigen, um auf VerÃ¤nderungen im internen und externen Umfeld zu reagieren", teilte Toyota mit.



Der 57-jÃ¤hrige Kenta Kon ist seit 35 Jahren bei Toyota. Er war ab 2008 acht Jahre lang der persÃ¶nliche SekretÃ¤r des frÃ¼heren Toyota-Chefs Akio Toyoda, Enkel des Toyota-GrÃ¼nders, und wechselte dann in die Finanzabteilung. Akio Toyoda hatte den Autohersteller bis 2023 gefÃ¼hrt, dann wurde Koji Sato sein Nachfolger.