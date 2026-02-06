Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef

Wirtschaft

Der grÃ¶ÃŸte Autohersteller der Welt, Toyota, erhÃ¶ht trotz der Schwierigkeiten im Handel mit den USA seine Gewinnprognose. Gleichzeitig erklÃ¤rte der Konzern, er mÃ¼sse dringend die RentabilitÃ¤t steigern und ernannte einen neuen Chef.

Toyota verÃ¶ffentlichte am Freitag Quartalszahlen, die besser als erwartet ausfielen. Daher erhÃ¶hte der Konzern seine Gewinnprognose fÃ¼r das bis MÃ¤rz laufende GeschÃ¤ftsjahr: Erwartet werden nun netto 3,57 Billionen Yen (19,3 Milliarden Euro) statt bislang 2,93 Milliarden Yen. Der Umsatz wird demnach bei 50 Billionen Yen (271 Milliarden Euro) liegen, das wÃ¤ren rund vier Prozent mehr als bislang erwartet. Der Konzern erklÃ¤rte, die Nachfrage nach Autos von Toyota sei "trotz der anhaltenden Auswirkungen der US-ZÃ¶lle" weiterhin groÃŸ.Â 

Autos aus Japan wurden von April bis September 2025 mit 25 Prozent zusÃ¤tzlich besteuert, seitdem - laut Abkommen zwischen Japan und den USA - mit 15 Prozent. Dennoch stiegen die VerkÃ¤ufe von Toyota in den USA im Gesamtjahr 2025 um acht Prozent.Â 

Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Markt fÃ¼r Toyota - dort verkauft der Konzern ein Viertel seiner Autos. Auch wegen der ZÃ¶lle erhÃ¶hten die Japaner im vergangenen Jahr die Produktion in ihren elf US-Werken um zehn Prozent. Weiterhin wurde fast die HÃ¤lfte der in den USA verkauften Toyotas - 1,13 Millionen von 2,52 Millionen - importiert und unterlag damit den hohen ZÃ¶llen.Â 

Toyota beziffert die Kosten durch die ZÃ¶lle auf 1,45 Billionen Yen im laufenden GeschÃ¤ftsjahr. Diese "negativen Auswirkungen" habe der Konzern durch Kosteneinsparungen und "MarketingbemÃ¼hungen" abmildern kÃ¶nnen, erklÃ¤rte das Unternehmen. Wie andere japanische Autohersteller senkte Toyota die Preise fÃ¼r Exportautos. Der Gewinn von Toyota allein im Quartal von Oktober bis Dezember sank so deutlich - um 43 Prozent auf noch 1,26 Billionen Yen.Â 

Der Konzern begrÃ¼ndete den Austausch des Chefs am Freitag mit der Notwendigkeit, die RentabilitÃ¤t zu verbessern: Die Neuordnung "soll die Entscheidungsfindung des Managements beschleunigen, um auf VerÃ¤nderungen im internen und externen Umfeld zu reagieren", teilte Toyota mit.

Der 57-jÃ¤hrige Kenta Kon ist seit 35 Jahren bei Toyota. Er war ab 2008 acht Jahre lang der persÃ¶nliche SekretÃ¤r des frÃ¼heren Toyota-Chefs Akio Toyoda, Enkel des Toyota-GrÃ¼nders, und wechselte dann in die Finanzabteilung. Akio Toyoda hatte den Autohersteller bis 2023 gefÃ¼hrt, dann wurde Koji Sato sein Nachfolger.

