BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat Tiktok vorlÃ¤ufig als gegen den Digital Services Act verstoÃŸend befunden.
Wie die Kommission am Freitag mitteilte, betreffe dies das "suchterzeugende Design" der Plattform, das Funktionen wie unendliches Scrollen, Autoplay, Push-Benachrichtigungen und ein hochgradig personalisiertes Empfehlungssystem umfasse. Die Kommission stellte fest, dass Tiktok nicht ausreichend bewertet habe, wie diese Funktionen das physische und mentale Wohlbefinden der Nutzer, einschlieÃŸlich MinderjÃ¤hriger und schutzbedÃ¼rftiger Erwachsener, beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnten.
In ihrer Untersuchung kam die Kommission zu dem vorlÃ¤ufigen Schluss, dass Tiktok wichtige Indikatoren fÃ¼r den zwanghaften Gebrauch der App ignoriert habe. Dazu gehÃ¶rten die nÃ¤chtliche Nutzungsdauer von MinderjÃ¤hrigen, die HÃ¤ufigkeit der App-Ã–ffnungen und andere potenzielle Indikatoren. Die derzeitigen MaÃŸnahmen von Tiktok, insbesondere die Bildschirmzeit-Management-Tools und die elterlichen Kontrollwerkzeuge, schienen nicht effektiv genug zu sein, um die Risiken des sÃ¼chtig machenden Designs zu mindern.
Die Kommission fordert Tiktok auf, das grundlegende Design seines Dienstes zu Ã¤ndern. Dazu gehÃ¶re das schrittweise Deaktivieren von SchlÃ¼sselfunktionen wie dem unendlichen Scrollen, die EinfÃ¼hrung effektiver Bildschirmzeitpausen, auch nachts, und die Anpassung des Empfehlungssystems. Tiktok habe nun die MÃ¶glichkeit, sein Recht auf Verteidigung auszuÃ¼ben und schriftlich auf die vorlÃ¤ufigen Feststellungen der Kommission zu antworten. Sollte die Kommission ihre Ansichten letztlich bestÃ¤tigen, kÃ¶nnte sie eine Entscheidung Ã¼ber die Nichteinhaltung treffen, die eine Geldstrafe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Anbieters nach sich ziehen kÃ¶nnte.
Technologie
EU-Kommission sieht Suchtgefahr bei Tiktok
- dts - 6. Februar 2026, 12:20 Uhr
.
