EU-Kommission sieht Suchtgefahr bei Tiktok

  • dts - 6. Februar 2026, 12:20 Uhr
Bild vergrößern: EU-Kommission sieht Suchtgefahr bei Tiktok
Tiktok-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat Tiktok vorlÃ¤ufig als gegen den Digital Services Act verstoÃŸend befunden.

Wie die Kommission am Freitag mitteilte, betreffe dies das "suchterzeugende Design" der Plattform, das Funktionen wie unendliches Scrollen, Autoplay, Push-Benachrichtigungen und ein hochgradig personalisiertes Empfehlungssystem umfasse. Die Kommission stellte fest, dass Tiktok nicht ausreichend bewertet habe, wie diese Funktionen das physische und mentale Wohlbefinden der Nutzer, einschlieÃŸlich MinderjÃ¤hriger und schutzbedÃ¼rftiger Erwachsener, beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnten.

In ihrer Untersuchung kam die Kommission zu dem vorlÃ¤ufigen Schluss, dass Tiktok wichtige Indikatoren fÃ¼r den zwanghaften Gebrauch der App ignoriert habe. Dazu gehÃ¶rten die nÃ¤chtliche Nutzungsdauer von MinderjÃ¤hrigen, die HÃ¤ufigkeit der App-Ã–ffnungen und andere potenzielle Indikatoren. Die derzeitigen MaÃŸnahmen von Tiktok, insbesondere die Bildschirmzeit-Management-Tools und die elterlichen Kontrollwerkzeuge, schienen nicht effektiv genug zu sein, um die Risiken des sÃ¼chtig machenden Designs zu mindern.

Die Kommission fordert Tiktok auf, das grundlegende Design seines Dienstes zu Ã¤ndern. Dazu gehÃ¶re das schrittweise Deaktivieren von SchlÃ¼sselfunktionen wie dem unendlichen Scrollen, die EinfÃ¼hrung effektiver Bildschirmzeitpausen, auch nachts, und die Anpassung des Empfehlungssystems. Tiktok habe nun die MÃ¶glichkeit, sein Recht auf Verteidigung auszuÃ¼ben und schriftlich auf die vorlÃ¤ufigen Feststellungen der Kommission zu antworten. Sollte die Kommission ihre Ansichten letztlich bestÃ¤tigen, kÃ¶nnte sie eine Entscheidung Ã¼ber die Nichteinhaltung treffen, die eine Geldstrafe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Anbieters nach sich ziehen kÃ¶nnte.

    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des

    Mehr
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einer

    Mehr
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitnehmer tragen heute einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Sozialabgaben als frÃ¼her, wÃ¤hrend die relative Belastung der Arbeitgeber gesunken

    Mehr

