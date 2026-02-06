FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r "pervers"

Mobiler Blitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um ein Verbot von Blitzer-Warn-Apps schalten sich jetzt auch die FuÃŸgÃ¤nger ein.



Solche Apps wÃ¼rden "von Leuten benutzt, die sich bei gefÃ¤hrlicher und verbotener Raserei nicht erwischen lassen wollen", sagte Roland Stimpel, Vorstandsmitglied des Fachverbands FuÃŸverkehr, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Besonders fÃ¼r FuÃŸgÃ¤nger stellten die Warner eine Gefahr dar: "Sie sind so pervers, als gÃ¤be es Warn-Apps fÃ¼r Ladendiebe vor Kaufhausdetektiven oder fÃ¼r Einbrecher, wenn sich die Polizei nÃ¤hert."



Hintergrund ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des StraÃŸenverkehrsgesetzes insgesamt. Der Bundesrat sprach sich in einer Stellungnahme unter anderem fÃ¼r ein gÃ¤nzliches Verbot der Warn-Apps aus. Union und SPD lehnen das aber mit der BegrÃ¼ndung ab, dass die Nutzung dieser Dienste wÃ¤hrend der Fahrt bereits nach geltendem Recht untersagt sei.



Stimpel verwies auf die vielen Toten und Verletzten. "200 Menschen starben 2024 auf Deutschlands StraÃŸen, weil Fahrer nachweislich Tempolimits missachteten. 3.486 Personen wurden dadurch verletzt", sagte er dem RND.

