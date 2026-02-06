New York (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin der UN-Generalversammlung und frÃ¼here AuÃŸenministerin Annalena Baerbock (GrÃ¼ne) lehnt einen Boykott der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 ab.
Ein Boykott "wÃ¼rde ja auch Kanada und Mexiko treffen, die ebenso Ausrichter sind", sagte Baerbock dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Auch darÃ¼ber hinaus halte ich nichts davon, notwendige politische Debatten auf dem RÃ¼cken von Sportlerinnen und Sportlern auszutragen, die jahrelang auf eine Meisterschaft hingearbeitet haben."
Baerbock rief allerdings VerbÃ¤nde und Politik zu bedachtem Handeln auf. VerbÃ¤nde und FunktionÃ¤re stÃ¼nden "im Rahmen von sportlichen GroÃŸereignissen in der Pflicht, dass ihre eigenen Vergabekriterien wie Pressefreiheit, Nichtdiskriminierung oder auch Einreisebestimmungen nicht mit FÃ¼ÃŸen getreten werden", sagte Baerbock. "Und auf der Ebene gibt es natÃ¼rlich auch eine politische Verantwortung, sich nicht als Claqueur auf den RÃ¤ngen instrumentalisieren zu lassen, sondern sich vielmehr auch im Vorfeld klar zu positionieren."
Forderungen nach einem Boykott der WM gibt es vor dem Hintergrund der Annexions-Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen GrÃ¶nland und Kanada sowie wegen des brutalen Vorgehens gegen die eigene BevÃ¶lkerung.
Distanziert reagierte Baerbock auf den VorstoÃŸ des PrÃ¤sidenten des WeltfuÃŸballverbandes Fifa, Gianni Infantino, Russland wieder zu internationalen FuÃŸball-Turnieren zuzulassen. "Meines Wissens ist der russische Angriffskrieg leider noch nicht beendet", sagte Baerbock dem RND.
Sport
Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab
- dts - 6. Februar 2026
.
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin der UN-Generalversammlung und frÃ¼here AuÃŸenministerin Annalena Baerbock (GrÃ¼ne) lehnt einen Boykott der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 ab.
Weitere Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen und Serge Gnabry haben den im Sommer auslaufenden Vertrag des deutschen Nationalspielers bis zum 30. Juni 2028Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung macht auch in diesem WM-Jahr den Weg fÃ¼r Public-Viewing-Veranstaltungen frei. Das zustÃ¤ndige BundesumweltministeriumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Land Berlin und der Deutsche FuÃŸball-Bund haben ihre Partnerschaft verlÃ¤ngert und den Rahmenvertrag fÃ¼r das DFB-Pokalfinale bis mindestensMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat einen Importstopp fÃ¼r Waren chinesischer InternethÃ¤ndler ins GesprÃ¤ch gebracht. "Es ist einMehr
Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestensMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile. JederMehr