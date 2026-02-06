Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab

Annalena Baerbock (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin der UN-Generalversammlung und frÃ¼here AuÃŸenministerin Annalena Baerbock (GrÃ¼ne) lehnt einen Boykott der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 ab.



Ein Boykott "wÃ¼rde ja auch Kanada und Mexiko treffen, die ebenso Ausrichter sind", sagte Baerbock dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Auch darÃ¼ber hinaus halte ich nichts davon, notwendige politische Debatten auf dem RÃ¼cken von Sportlerinnen und Sportlern auszutragen, die jahrelang auf eine Meisterschaft hingearbeitet haben."



Baerbock rief allerdings VerbÃ¤nde und Politik zu bedachtem Handeln auf. VerbÃ¤nde und FunktionÃ¤re stÃ¼nden "im Rahmen von sportlichen GroÃŸereignissen in der Pflicht, dass ihre eigenen Vergabekriterien wie Pressefreiheit, Nichtdiskriminierung oder auch Einreisebestimmungen nicht mit FÃ¼ÃŸen getreten werden", sagte Baerbock. "Und auf der Ebene gibt es natÃ¼rlich auch eine politische Verantwortung, sich nicht als Claqueur auf den RÃ¤ngen instrumentalisieren zu lassen, sondern sich vielmehr auch im Vorfeld klar zu positionieren."



Forderungen nach einem Boykott der WM gibt es vor dem Hintergrund der Annexions-Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen GrÃ¶nland und Kanada sowie wegen des brutalen Vorgehens gegen die eigene BevÃ¶lkerung.



Distanziert reagierte Baerbock auf den VorstoÃŸ des PrÃ¤sidenten des WeltfuÃŸballverbandes Fifa, Gianni Infantino, Russland wieder zu internationalen FuÃŸball-Turnieren zuzulassen. "Meines Wissens ist der russische Angriffskrieg leider noch nicht beendet", sagte Baerbock dem RND.

