DFB-Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin

  • dts - 5. Februar 2026, 12:20 Uhr
Olympiastadion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Land Berlin und der Deutsche FuÃŸball-Bund haben ihre Partnerschaft verlÃ¤ngert und den Rahmenvertrag fÃ¼r das DFB-Pokalfinale bis mindestens 2030 unterzeichnet. Das teilten die Senatsverwaltung fÃ¼r Inneres und der DFB am Donnerstag mit. Seit 1985 wird das Endspiel ununterbrochen im Berliner Olympiastadion ausgetragen, was Berlin zum langjÃ¤hrigsten Austragungsort des Wettbewerbs macht.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte, das Finale gehÃ¶re zu Berlin wie das Stadion selbst. Der Regierende BÃ¼rgermeister Kai Wegner (CDU) verwies auf die Bedeutung von SportgroÃŸveranstaltungen fÃ¼r die Stadt und kÃ¼ndigte Verbesserungen an den EinlÃ¤ssen SÃ¼d und Ost des Olympiastadions an.

DFB-PrÃ¤sident Bernd Neuendorf hob die Tradition und emotionale Bedeutung des Berliner Finals hervor. "Das Endspiel im Olympiastadion steht fÃ¼r Tradition, Emotion und sportliche Exzellenz - Werte, die den Pokal so einzigartig machen", sagte er.

DFB-GeneralsekretÃ¤r Holger Blask bezeichnete das Finale zudem als wichtigen Wirtschaftsfaktor. Timo Rohwedder, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Olympiastadion Berlin GmbH, kÃ¼ndigte derweil MaÃŸnahmen zur Verbesserung der Einlasssituation am SÃ¼dtor an. "Die Abstimmungen und Vorbereitungen dafÃ¼r werden seit Monaten vorangetrieben", sagte er.

