Das Bundeskriminalamt (BKA) hat einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr 321 VerdachtsfÃ¤lle von Sabotage an Infrastrukturanlagen und BehÃ¶rden registriert. Das gehe aus einem vertraulichen Lagebericht des BKA hervor, Ã¼ber den der Westdeutsche Rundfunk, der Norddeutsche Rundfunk und die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" am Donnerstag berichteten.
Erfasst wurden demnach verdÃ¤chtige ZwischenfÃ¤lle unter anderem in den Kategorien Bahnanlagen, Energie- und Wasserversorgung, Flugverkehr, Bundeswehr, Polizei und sonstigen Verwaltungsbereichen. Die meisten VorfÃ¤lle ereigneten sich in Nordrhein-Westfalen (88), gefolgt von Niedersachsen (51) und Bayern beziehungsweise Sachsen (jeweils 30).
ZusÃ¤tzlich registrierte das BKA dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr 1289 verdÃ¤chtige DrohnenÃ¼berflÃ¼ge, die dem Bericht zufolge teils als AusspÃ¤hung eingestuft wurden. Dabei wurden 2310 Drohnen gesichtet.
Dem Bericht zufolge vermuten SicherheitsbehÃ¶rden, dass hinter einigen dieser VorfÃ¤lle staatliche russische Stellen stecken kÃ¶nnten. Russische Geheimdienste werben demnach seit einigen Jahren verstÃ¤rkt Menschen Ã¼ber das Internet an und bezahlen diese sogenannten Wegwerf-Agenten fÃ¼r Spionage und Sabotageaktionen. Russland bestreitet dies.Â
Bericht: Bundeskriminalamt registriert 321 SabotageverdachtsfÃ¤lle in vergangenem Jahr
- AFP - 5. Februar 2026, 15:50 Uhr
