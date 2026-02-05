Finanzen

EZB verlÃ¤ngert Zinspause

  • dts - 5. Februar 2026, 14:19 Uhr
Bild vergrößern: EZB verlÃ¤ngert Zinspause
EZB (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Frankfurt mit.

Dementsprechend liegen der Zinssatz fÃ¼r die EinlagefazilitÃ¤t sowie die ZinssÃ¤tze fÃ¼r die HauptrefinanzierungsgeschÃ¤fte und fÃ¼r die SpitzenrefinanzierungsfazilitÃ¤t unverÃ¤ndert bei 2,00 Prozent, 2,15 Prozent beziehungsweise 2,40 Prozent.

Die aktualisierte Beurteilung des EZB-Rats bestÃ¤tige erneut, dass sich die Inflation auf mittlere Sicht bei seinem Zielwert von zwei Prozent stabilisieren dÃ¼rfte, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung. Die Wirtschaft zeige sich in einem schwierigen globalen Umfeld nach wie vor robust. Die niedrige Arbeitslosigkeit, solide Bilanzen im privaten Sektor, die allmÃ¤hliche Umsetzung der PlÃ¤ne fÃ¼r Ã¶ffentliche Ausgaben fÃ¼r Verteidigung und Infrastruktur sowie die stÃ¼tzenden Auswirkungen der vergangenen Leitzinssenkungen fÃ¶rderten das Wachstum.

Zugleich sei der Ausblick nach wie vor von Unsicherheit geprÃ¤gt, was insbesondere auf anhaltende globale handelspolitische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei, so die EZB. Der Rat sei entschlossen, sicherzustellen, dass sich die Inflation auf mittlere Frist beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiere. Die Festlegung des "angemessenen geldpolitischen Kurses" werde von der Datenlage abhÃ¤ngen und von Sitzung zu Sitzung erfolgen. Der EZB-Rat lege sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest, so die Notenbank.

