Getarnt als Gartenskulptur: Russland verhindert Schmuggel von 2,5-Tonnen-Meteorit

Russische Ermittler haben nach eigenen Angaben verhindert, dass ein riesiges Meteoriten-Fragment nach GroÃŸbritannien geschmuggelt wird. Der Ã¼ber 2,5 Tonnen schwere Brocken sei als Gartendekoration getarnt gewesen, teilte der russische Zoll am Donnerstag mit. Er stamme vermutlich vom Aletai-Meteoriten, einem der grÃ¶ÃŸten bekannten Eisenmeteoriten. Der Zoll schÃ¤tzte den Wert der Schmuggelware auf etwa 323 Millionen Rubel (knapp vier Millionen Euro).



"Die Fracht wurde bei der Kontrolle eines Containers im Hafen von Sankt Petersburg entdeckt", erklÃ¤rte der Zoll. "Bei dem Versuch, sie zu exportieren, wurde sie als Gartenskulptur deklariert." Eine genaue ÃœberprÃ¼fung habe jedoch ergeben, "dass Herkunft und Wert der Fracht von den angegebenen Informationen abwichen", hieÃŸ es weiter.Â



Wer den Meteoriten auÃŸer Landes schaffen wollte, wurde nicht mitgeteilt. Der Zoll erklÃ¤rte lediglich, dass die Fracht Â nach GroÃŸbritannien gehen sollte.Â Es sei eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet worden.



Der Aletai-Meteorit war 1898 in Westchina entdeckt worden und ist SchÃ¤tzungen zufolge mindestens 4,5 Milliarden Jahre alt.