Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze

Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland.



"Die niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde der bayerischen Speicher sind eine besondere Herausforderung fÃ¼r das Gassystem", sagte Sebastian Heinermann, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Initiative Energien Speichern (INES), dem Verband der deutschen Speicherbetreiber, dem Wirtschaftsmagazin Capital. "Trotz eines vergleichsweise normalen Winters und ohne infrastrukturelle AusfÃ¤lle fÃ¤hrt das System am Rande der Belastungsgrenze. Das ist bedenklich", fÃ¼gte Heinermann hinzu.



Hintergrund der Aussagen sind die sehr niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde der Erdgasspeicher in Bayern. Die Speicher dort sind derzeit nur noch zu rund 20 Prozent gefÃ¼llt - knapp zehn Prozentpunkte weniger als im Bundesdurchschnitt. "Bei niedrigen FÃ¼llstÃ¤nden sinkt das Tempo, mit dem Gas ausgespeichert werden kann", sagte Heinermann. Er verwies darauf, dass die Speicher auch eine wichtige Rolle fÃ¼r den Gastransport von Norden nach SÃ¼den spielten. "Derzeit gibt es noch ausreichend Gas im System", so Heinermann. "Aber Gasspeicher stÃ¼tzen auch die Netze bei der Aufgabe, die GasverfÃ¼gbarkeit in SÃ¼ddeutschland sicherzustellen."



Auf Anfrage von Capital erklÃ¤rte das Bundeswirtschaftsministerium, fÃ¼r die Beurteilung der Versorgungssicherheit seien neben den Importen von FlÃ¼ssigerdgas (LNG) und freien Pipeline-KapazitÃ¤ten auch die Erdgasspeicher in Nachbarstaaten von Bedeutung. Konkret verwies eine Ministeriumssprecherin auf die Ã¶sterreichischen Speicher Haidach und 7Fields, die an das bayerische Fernleitungsnetz angeschlossen seien. "Die Versorgungssicherheit Bayerns, Deutschlands sowie unserer Nachbarstaaten ist dabei nicht gefÃ¤hrdet", sagte sie.

