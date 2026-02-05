Politik

Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als "zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner"

  • AFP - 5. Februar 2026, 17:56 Uhr
Bild vergrößern: Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner
Merz (l.) mit Scheich Tamim bin Hamad al-Thani
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Golfstaaten bei seiner Reise in die Region als 'zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner' gewÃ¼rdigt und eine engere RÃ¼stungskooperation in Aussicht gestellt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Golfstaaten bei seiner Reise in die Region als "zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner" gewÃ¼rdigt und eine engere RÃ¼stungskooperation in Aussicht gestellt. Merz sagte am Donnerstag in Katars Hauptstadt Doha, LÃ¤nder wie Katar und Saudi-Arabien kÃ¶nnten sich "darauf verlassen, dass wir auch in der RÃ¼stungszusammenarbeit etwas intensiver arbeiten als in den letzten Jahren". Das liege im "gegenseitigen Interesse".

"Wir wollen dafÃ¼r sorgen, dass die Welt sicherer wird", sagte Merz. "Sie wird nur dann sicherer, wenn wir uns auch verteidigen kÃ¶nnen." Bereits im vergangenen Sommer habe die Bundesregierung BeschrÃ¤nkungen bei der Lieferung von Eurofightern gelockert, sagte Merz. Gleichwohl gelte, dass bei deutschen RÃ¼stungsexporten in die Region auch kÃ¼nftig eine EinzelfallprÃ¼fung erfolge.

Merz war am Mittwoch nach Saudi-Arabien geflogen und besuchte am Donnerstag Katar. Letzte Station seiner Reise in der Golfregion sind die Vereinigten Arabischen Emirate.

In Katar traf Merz unter anderem den Emir des Golfstaates, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani. Katar sei ein "sehr verlÃ¤sslicher Partner", mit Deutschland gebe es eine "sehr starke Zusammenarbeit", sagte der Bundeskanzler. Merz verwies unter anderem auf FlÃ¼ssiggas-Lieferungen aus Katar. Auch sei der erste Abschiebeflug nach Afghanistan in seiner Regierungszeit von Doha aus verhandelt worden, betonte der Kanzler. "DafÃ¼r will ich ganz herzlich danken."

Merz sprach bei seinen Treffen in der Golfregion nach eigenen Angaben auch das Thema Menschenrechte an, wollte auf Nachfrage mitreisender Journalisten darauf aber nicht nÃ¤her eingehen. "DarÃ¼ber habe ich in allen GesprÃ¤chen gesprochen", sagte der Kanzler. "Aber ich mache das hier nicht Ã¶ffentlich, sondern ich spreche mit meinen GesprÃ¤chspartnern hinter verschlossenen TÃ¼ren Ã¼ber diese Themen." Seine "Meinung" zu dem Thema sei bekannt.

Die reichen Ã–l-LÃ¤nder der Golfregion sind willkommene Investoren und Kunden deutscher Unternehmen. Zudem hofft Berlin auf mehr FlÃ¼ssigerdgas (LNG) aus der Region, um seine Lieferkette breiter aufzustellen.

Bei Fragen wie der Klimapolitik, der Geopolitik und den Menschenrechten gelten die Golfstaaten jedoch als komplizierte Partner. So prangern Menschenrechtsorganisationen die hohe Zahl von Hinrichtungen in Saudi-Arabien an.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    "Deutschlandtrend": SPD legt auf 15 Prozent zu - Union weiter vorne

    Die Union verliert im neuen "Deutschlandtrend" der ARD zwei Prozentpunkte, der Koalitionspartner SPD kann zugleich zwei Punkte zulegen. Vorne liegen CDU und CSU in der am

    Mehr
    Rechnungshof sieht Milliardenverschwendung bei Gesetz fÃ¼r schnellere Arzttermine
    Rechnungshof sieht Milliardenverschwendung bei Gesetz fÃ¼r schnellere Arzttermine

    Der Bundesrechnungshof hat eine Milliardenverschwedung bei VergÃ¼tungsregelungen gerÃ¼gt, die fÃ¼r schnellere Arzttermine sorgen sollten. Das 2019 eingefÃ¼hrte Terminservice- und

    Mehr
    Scheidender MinisterprÃ¤sident Kretschmann:
    Scheidender MinisterprÃ¤sident Kretschmann: "Ich bin froh, dass ich aufhÃ¶re"

    Baden-WÃ¼rttembergs scheidender MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) freut sich auf das nahende Ende seiner Amtszeit. "Ich bin froh, dass ich aufhÃ¶re", sagte er der

    Mehr
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt
    Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin
    Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin

    Top Meldungen

    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "Die

    Mehr
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert

    Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,

    Mehr
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts