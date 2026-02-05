Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als "zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner"

Merz (l.) mit Scheich Tamim bin Hamad al-Thani

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Golfstaaten bei seiner Reise in die Region als "zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner" gewÃ¼rdigt und eine engere RÃ¼stungskooperation in Aussicht gestellt. Merz sagte am Donnerstag in Katars Hauptstadt Doha, LÃ¤nder wie Katar und Saudi-Arabien kÃ¶nnten sich "darauf verlassen, dass wir auch in der RÃ¼stungszusammenarbeit etwas intensiver arbeiten als in den letzten Jahren". Das liege im "gegenseitigen Interesse".



"Wir wollen dafÃ¼r sorgen, dass die Welt sicherer wird", sagte Merz. "Sie wird nur dann sicherer, wenn wir uns auch verteidigen kÃ¶nnen." Bereits im vergangenen Sommer habe die Bundesregierung BeschrÃ¤nkungen bei der Lieferung von Eurofightern gelockert, sagte Merz. Gleichwohl gelte, dass bei deutschen RÃ¼stungsexporten in die Region auch kÃ¼nftig eine EinzelfallprÃ¼fung erfolge.



Merz war am Mittwoch nach Saudi-Arabien geflogen und besuchte am Donnerstag Katar. Letzte Station seiner Reise in der Golfregion sind die Vereinigten Arabischen Emirate.



In Katar traf Merz unter anderem den Emir des Golfstaates, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani. Katar sei ein "sehr verlÃ¤sslicher Partner", mit Deutschland gebe es eine "sehr starke Zusammenarbeit", sagte der Bundeskanzler. Merz verwies unter anderem auf FlÃ¼ssiggas-Lieferungen aus Katar. Auch sei der erste Abschiebeflug nach Afghanistan in seiner Regierungszeit von Doha aus verhandelt worden, betonte der Kanzler. "DafÃ¼r will ich ganz herzlich danken."



Merz sprach bei seinen Treffen in der Golfregion nach eigenen Angaben auch das Thema Menschenrechte an, wollte auf Nachfrage mitreisender Journalisten darauf aber nicht nÃ¤her eingehen. "DarÃ¼ber habe ich in allen GesprÃ¤chen gesprochen", sagte der Kanzler. "Aber ich mache das hier nicht Ã¶ffentlich, sondern ich spreche mit meinen GesprÃ¤chspartnern hinter verschlossenen TÃ¼ren Ã¼ber diese Themen." Seine "Meinung" zu dem Thema sei bekannt.



Die reichen Ã–l-LÃ¤nder der Golfregion sind willkommene Investoren und Kunden deutscher Unternehmen. Zudem hofft Berlin auf mehr FlÃ¼ssigerdgas (LNG) aus der Region, um seine Lieferkette breiter aufzustellen.



Bei Fragen wie der Klimapolitik, der Geopolitik und den Menschenrechten gelten die Golfstaaten jedoch als komplizierte Partner. So prangern Menschenrechtsorganisationen die hohe Zahl von Hinrichtungen in Saudi-Arabien an.