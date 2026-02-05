"Deutschlandtrend": SPD legt auf 15 Prozent zu - Union weiter vorne

SPD-Logo bei Parteitag

Die Union verliert im neuen 'Deutschlandtrend' der ARD zwei Prozentpunkte, der Koalitionspartner SPD kann zugleich zwei Punkte zulegen. Vorne liegen CDU und CSU in der am Donnerstagabend verÃ¶ffentlichten Umfrage mit 26 Prozent aber immer noch.

Die Union verliert im neuen "Deutschlandtrend" der ARD zwei Prozentpunkte, der Koalitionspartner SPD kann zugleich zwei Punkte zulegen. Vorne liegen CDU und CSU in der am Donnerstagabend verÃ¶ffentlichten Umfrage mit 26 Prozent aber immer noch. Dahinter folgt mit 24 Prozent weiterhin die AfD, die allerdings im Vergleich zum "Deutschlandtrend" im Januar einen Punkt verliert.Â



WÃ¤re am Sonntag Bundestagswahl kÃ¤me die SPD nun auf 15 Prozent. GrÃ¼ne und Linke verÃ¤ndern sich nicht und stehen bei zwÃ¶lf beziehungsweise zehn Prozent. BSW und FDP wÃ¤ren mit jeweils drei Prozent weiterhin nicht im Bundestag vertreten. Alle anderen Parteien kommen derzeit zusammen auf sieben Prozent.



Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 21 Prozent sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden (plus ein Prozentpunkt). 78 Prozent sind mit der Arbeit von Union und SPD weiterhin weniger oder gar nicht zufrieden.



Aus dem Bundeskabinett wird weiterhin Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am besten bewertet: Wie im Januar sind 57 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden. Parteikollege und Finanzminister Lars Klingbeil folgt mit 31 Prozent (plus fÃ¼nf Punkte), auf den gleichen Wert kommt auch AuÃŸenminister Johan Wadephul (CDU).Â



Mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) sind nur 25 Prozent zufrieden (plus eins). Auf den hinteren RÃ¤ngen liegen AfD-Chef Tino Chrupalla mit 17 (minus drei) sowie GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann mit 13 Prozent (plus eins).



Gefragt wurde auch nach dem sogenannten Ungerechtigkeitsempfinden. Dies ist den Angaben zufolge auf dem hÃ¶chsten Stand seit 2008. So geht es fÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger aktuell in Deutschland eher ungerecht zu (plus zwei Punkte im Vergleich zu einer Abfrage vom Juli 2025). Es gehe hierzulande eher gerecht zu, finden 33 Prozent.



Als Grund fÃ¼r dieses Ungerechtigkeitsempfinden wird am hÃ¤ufigsten die Schere zwischen Arm und Reich genannt. Dies sagten 35 Prozent, das sind 13 Prozentpunkte mehr als im Juli 2025. An zweiter Stelle wird die Steuer- und Abgabenbelastung genannt, die demnach als zu hoch beziehungsweise ungleich empfunden wird.



Eine Debatte lÃ¶ste erst kÃ¼rzlich der CDU-WirtschaftsflÃ¼gel mit dem Vorschlag aus, das Recht auf Teilzeit nur noch BeschÃ¤ftigten zu gewÃ¤hren, die Kinder erziehen, AngehÃ¶rige pflegen oder sich weiterbilden. FÃ¼r 66 Prozent und damit zwei von drei Deutschen geht das in die falsche Richtung. 30 Prozent begrÃ¼ÃŸen den Vorschlag.



Mehrheitlich abgelehnt wird er von AnhÃ¤ngern der Linken (86 Prozent), GrÃ¼nen (84 Prozent), SPD (64 Prozent) und AfD (63 Prozent). Bei CDU/CSU-AnhÃ¤ngern stÃ¶ÃŸt er aber ebenfalls auf Ablehnung: 56 Prozent Ã¤uÃŸerten sich so, nur fÃ¼r 41 Prozent geht der Vorschlag hingegen in die richtige Richtung.



FÃ¼r den "Deutschlandtrend" befragte das Institut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1319 Wahlberechtigte. Die Schwankungsbreite wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.