Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile.
Jeder Sechste (17 Prozent) sieht darin eher Nachteile, ebenso viele (17 Prozent) trauen sich kein Urteil zu. Das ergab eine Umfrage von Infratest unter 1.319 Wahlberechtigten fÃ¼r die ARD von Montag bis Mittwoch dieser Woche.
Eher Vorteile sehen klare Mehrheiten der AnhÃ¤nger von GrÃ¼nen (89 Prozent), Union (81 Prozent), SPD (78 Prozent) und Linke (70 Prozent). Auch jeder zweite AnhÃ¤nger der AfD (51 Prozent) sieht in Freihandelsabkommen eher Vorteile fÃ¼r Europa, jeder Dritte (33 Prozent) sieht darin eher Nachteile.
Ende Januar haben die EuropÃ¤ische Union und Indien nach mehr als 20 Jahren Verhandlung den politischen Abschluss eines gemeinsamen Freihandelsabkommens bekannt gegeben. Zuvor hatten auch die EU und die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay nach Ã¼ber 25 Jahren Verhandlung ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Eine knappe Mehrheit des EU-Parlaments hat anschlieÃŸend allerdings die nochmalige PrÃ¼fung des EU-Mercosur-Abkommens durch den EuropÃ¤ischen Gerichtshof beschlossen.
Ãœber den Umgang mit dieser Entscheidung des EU-Parlaments gibt es unter den Wahlberechtigten in Deutschland unterschiedliche Meinungen: 47 Prozent sind der Meinung, das Freihandelsabkommen sollte trotzdem vorlÃ¤ufig angewandt werden, um die Wirtschaft und UnabhÃ¤ngigkeit Europas schnell zu fÃ¶rdern. 41 Prozent hingegen finden, die PrÃ¼fung durch den EuropÃ¤ischen Gerichtshof sollte abgewartet werden, um die Einhaltung europÃ¤ischer Mindeststandards zu gewÃ¤hrleisten.
FÃ¼r eine vorlÃ¤ufige Anwendung des Abkommens sprechen sich Mehrheiten der AnhÃ¤nger von Union (65 Prozent), GrÃ¼nen (64 Prozent) und SPD (60 Prozent) aus. FÃ¼r ein Abwarten der EuGH-PrÃ¼fung votiert eine Mehrheit der AfD-AnhÃ¤nger (61 Prozent). Die AnhÃ¤nger der Linken sind in dieser Frage gespalten: 40 Prozent sind fÃ¼r eine vorlÃ¤ufige Anwendung, 44 Prozent fÃ¼r ein Abwarten der PrÃ¼fung.
Wirtschaft
Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile für Europa
5. Februar 2026
.
