Wirtschaft

Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa

  • dts - 5. Februar 2026, 18:00 Uhr
Bild vergrößern: Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
Hafen von Rio de Janeiro (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile.

Jeder Sechste (17 Prozent) sieht darin eher Nachteile, ebenso viele (17 Prozent) trauen sich kein Urteil zu. Das ergab eine Umfrage von Infratest unter 1.319 Wahlberechtigten fÃ¼r die ARD von Montag bis Mittwoch dieser Woche.

Eher Vorteile sehen klare Mehrheiten der AnhÃ¤nger von GrÃ¼nen (89 Prozent), Union (81 Prozent), SPD (78 Prozent) und Linke (70 Prozent). Auch jeder zweite AnhÃ¤nger der AfD (51 Prozent) sieht in Freihandelsabkommen eher Vorteile fÃ¼r Europa, jeder Dritte (33 Prozent) sieht darin eher Nachteile.

Ende Januar haben die EuropÃ¤ische Union und Indien nach mehr als 20 Jahren Verhandlung den politischen Abschluss eines gemeinsamen Freihandelsabkommens bekannt gegeben. Zuvor hatten auch die EU und die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay nach Ã¼ber 25 Jahren Verhandlung ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Eine knappe Mehrheit des EU-Parlaments hat anschlieÃŸend allerdings die nochmalige PrÃ¼fung des EU-Mercosur-Abkommens durch den EuropÃ¤ischen Gerichtshof beschlossen.

Ãœber den Umgang mit dieser Entscheidung des EU-Parlaments gibt es unter den Wahlberechtigten in Deutschland unterschiedliche Meinungen: 47 Prozent sind der Meinung, das Freihandelsabkommen sollte trotzdem vorlÃ¤ufig angewandt werden, um die Wirtschaft und UnabhÃ¤ngigkeit Europas schnell zu fÃ¶rdern. 41 Prozent hingegen finden, die PrÃ¼fung durch den EuropÃ¤ischen Gerichtshof sollte abgewartet werden, um die Einhaltung europÃ¤ischer Mindeststandards zu gewÃ¤hrleisten.

FÃ¼r eine vorlÃ¤ufige Anwendung des Abkommens sprechen sich Mehrheiten der AnhÃ¤nger von Union (65 Prozent), GrÃ¼nen (64 Prozent) und SPD (60 Prozent) aus. FÃ¼r ein Abwarten der EuGH-PrÃ¼fung votiert eine Mehrheit der AfD-AnhÃ¤nger (61 Prozent). Die AnhÃ¤nger der Linken sind in dieser Frage gespalten: 40 Prozent sind fÃ¼r eine vorlÃ¤ufige Anwendung, 44 Prozent fÃ¼r ein Abwarten der PrÃ¼fung.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen

    Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestens

    Mehr
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorschlag, das Recht auf Teilzeit nur noch BeschÃ¤ftigten zu gewÃ¤hren, die Kinder erziehen, AngehÃ¶rige pflegen oder sich weiterbilden, geht

    Mehr
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "Die

    Mehr
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    Von Netflix bis ZDF: Regierung plant Investitionspflicht in Deutschland
    "Deutschlandtrend": SPD legt auf 15 Prozent zu - Union weiter vorne
    Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt
    Zwei Chinesen in Frankreich wegen Spionage angeklagt
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als
    Merz wÃ¼rdigt Golfstaaten bei Reise als "zuverlÃ¤ssige Kooperationspartner"
    Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin
    Kreise: Macrons Berater bemÃ¼ht sich in Moskau um GesprÃ¤che mit Putin
    CDU spricht sich fÃ¼r Social-Media-Verbot fÃ¼r unter 16-JÃ¤hrige aus
    CDU spricht sich fÃ¼r Social-Media-Verbot fÃ¼r unter 16-JÃ¤hrige aus

    Top Meldungen

    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert
    Trotz geringer Inflation und trotz des starken Euro: EZB lÃ¤sst Leitzinsen unverÃ¤ndert

    Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,

    Mehr
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause
    EZB verlÃ¤ngert Zinspause

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig

    EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen den Anbau von gentechnisch verÃ¤nderten Pflanzen verbieten. Das im EU-Recht vorgesehene Verfahren ist weder unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch diskriminierend und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts