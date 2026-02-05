EZB lÃ¤sst Leitzins zum fÃ¼nften Mal in Folge unverÃ¤ndert

EuropÃ¤ische Zentralbank in Frankfurt am Main

Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hÃ¤lt ihre Zinsen weiter auf dem bisherigen Niveau. Der zentrale Leitzins bleibt bei unverÃ¤ndert 2,0 Prozent, wie die Zentralbank am Donnerstag nach der Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt am Main mitteilte. Bereits bei ihren vorangegangenen Zinsentscheidungen im Juli, September, Oktober und Dezember hatte die EZB eine Zinspause eingelegt.



Neben dem zentralen Leitzins, der auch fÃ¼r Sparerinnen und Sparer wichtige Einlagenzins, bleiben auch die beiden anderen LeitzinssÃ¤tze unverÃ¤ndert, wie die Zentralbank weiter mitteilte. Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich GeschÃ¤ftsbanken Geld von der EZB leihen kÃ¶nnen, bleibt bei 2,15 Prozent und der Leitzinssatz zur kurzfristigen Beschaffung von Geld, der Spitzenrefinanzierungssatz, bei 2,40 Prozent.



Hintergrund der derzeitigen Zinspause ist, dass sich die Inflation im Euroraum in den vergangenen Monaten nahe des von der EZB gesteckten Zwei-Prozent-Ziels eingependelt hatte, wÃ¤hrend sich die Wirtschaft als robuster als zeitweilig befÃ¼rchtet erwies. Eine Debatte Ã¼ber den kÃ¼nftigen geldpolitischen Kurs der Zentralbank gibt es derzeit aber angesichts des im Vergleich zum Dollar starken Euro, was sich auf die exportorientierten Volkswirtschaften der Eurozone und auch die Inflation auswirken kÃ¶nnte.



In den vergangenen Jahren hatte die EZB wegen des zeitweilig starken Anstiegs der Verbraucherpreise infolge der Corona-Pandemie und des russischen Angriffs auf die Ukraine die Zinsen erst deutlich angehoben, um die Inflation einzudÃ¤mmen. Im Juni 2024 hatte sie dann eine Zinswende eingelÃ¤utet und mit Abklingen der Inflation die Zinsen wieder gesenkt, bis sie schlieÃŸlich auf den aktuell abwartenden Kurs einschwenkte.