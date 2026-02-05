Politik

Scheidender MinisterprÃ¤sident Kretschmann: "Ich bin froh, dass ich aufhÃ¶re"

  • AFP - 5. Februar 2026, 15:55 Uhr
Bild vergrößern: Scheidender MinisterprÃ¤sident Kretschmann: Ich bin froh, dass ich aufhÃ¶re
Winfried Kretschmann
Bild: AFP

Baden-WÃ¼rttembergs scheidender MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) freut sich auf das nahende Ende seiner Amtszeit. 'Ich bin froh, dass ich aufhÃ¶re', sagte er der Wochenzeitung 'Die Zeit'. Solch ein Amt sei auch eine BÃ¼rde.

Baden-WÃ¼rttembergs scheidender MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) freut sich auf das nahende Ende seiner Amtszeit. "Ich bin froh, dass ich aufhÃ¶re", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit" nach einer Mitteilung vom Donnerstag. Solch ein Amt sei auch eine BÃ¼rde. "Ich schlafe oft schlecht und zu wenig", bekundete der 77-JÃ¤hrige, der seit fast 15 Jahren MinisterprÃ¤sident ist.

Es reiche "kleiner Ã„rger", um ihn wach zu halten. SchlieÃŸlich kÃ¶nne aus einem Funken ein Steppenbrand werden.Â 

Kretschmann fÃ¼hrt Baden-WÃ¼rttemberg seit Mai 2011, bei der Landtagswahl am 8. MÃ¤rz 2026 tritt er nicht mehr an. Als MinisterprÃ¤sident will ihn der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) beerben. In der jÃ¼ngsten Umfrage vom Januar lag die CDU mit 29 Prozent vorn, gefolgt von den GrÃ¼nen mit 23 Prozent. Die AfD kam mit 20 Prozent auf Platz drei.

Die SPD lag in der Umfrage nur bei acht Prozent, die Linke bei sieben Prozent und die FDP bei fÃ¼nf Prozent.

