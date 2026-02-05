Politik

Greenpeace protestiert in Mailand gegen Ã–lkonzern Eni als Olympia-Sponsor

  • AFP - 5. Februar 2026, 13:30 Uhr
Bild vergrößern: Greenpeace protestiert in Mailand gegen Ã–lkonzern Eni als Olympia-Sponsor
Greenpeace-Protest in Mailand
Bild: AFP

Einen Tag vor der ErÃ¶ffnung der Olympischen Winterspiele in Norditalien hat Greenpeace in Mailand gegen den italienischen Ã–lkonzern Eni als Sponsor der Spiele protestiert.

Einen Tag vor der ErÃ¶ffnung der Olympischen Winterspiele in Norditalien hat Greenpeace in Mailand gegen den italienischen Ã–lkonzern Eni als Sponsor der SportwettkÃ¤mpfe Â protestiert. Aktivisten der Umweltorganisation forderten am Donnerstag auf Bannern vor der berÃ¼hmten Kathedrale von Mailand: "SchmeiÃŸt die Umweltverschmutzer raus aus den Spielen." Zudem hielten sie ein Modell der Olympischen Ringe hoch, das aussah, als wÃ¤re es durch schwarzes Ã–l verschmiert.

Konzerne wie Eni versuchten als Olympia-Sponsoren von den durch sie verursachten UmweltschÃ¤den abzulenken, kritisierte Greenpeace Italien in einer ErklÃ¤rung. Enis "Emissionen tragen dazu bei, den Schnee und das Eis verschwinden zu lassen, auf das Olympia angewiesen ist".Â 

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestÃ¤tigte, es habe eine Petition mit 21.000 Unterschriften erhalten, in der gefordert wird, dass fossile Energieunternehmen im Wintersport nicht mehr als Sponsoren auftreten dÃ¼rfen. IOC-PrÃ¤sidentin Kirsty Coventry begrÃ¼ÃŸte die Initiative. Gemeinsam mit den Sponsoren arbeite das IOC an Verbesserungen, diese brÃ¤uchten jedoch Zeit, sagte sie vor Journalisten.Â 

Eni stellt fÃ¼r die Olympischen und die anschlieÃŸenden Paralympischen Winterspiele unter anderem 250 Stromgeneratoren bereit, die laut Unternehmen mit Bio-Diesel betrieben werden.Â 

Die in Norditaliens stattfindenden Winterspiele werden am Freitag offiziell erÃ¶ffnet, die Spiele dauern bis zum 22. Februar. Die Paralympics werden vom 6. bis zum 15. MÃ¤rz ausgetragen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    KrankenhÃ¤user hoffen auf WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes
    KrankenhÃ¤user hoffen auf WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes

    Im Fall einer WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes in Deutschland sind die KrankenhÃ¤user in hohem MaÃŸe bereit, Zivi-Stellen zu schaffen. Fast alle Kliniken, die frÃ¼her Zivis

    Mehr
    "Spiegel": GroÃŸteil der von Spahn beschafften Corona-Masken ungenutzt verbrannt

    Der GroÃŸteil der von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Beginn der Corona-Pandemie bestellten Schutzmasken ist einem Bericht zufolge mittlerweile ungenutzt verbrannt

    Mehr
    EuGH kippt Beschluss zu katalanischem Politiker Puigdemont - Keine praktischen Folgen
    EuGH kippt Beschluss zu katalanischem Politiker Puigdemont - Keine praktischen Folgen

    Im langen Rechtsstreit mit dem EU-Parlament kann der frÃ¼here katalanische Regierungschef Carles Puigdemont einen spÃ¤ten Erfolg vor dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH)

    Mehr
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Koalition einigt sich auf Investitionspflicht fÃ¼r Streamingdienste und Sender
    Koalition einigt sich auf Investitionspflicht fÃ¼r Streamingdienste und Sender
    Bundesnetzagentur zieht Millionen mangelhafter ElektrogerÃ¤te aus dem Verkehr
    Bundesnetzagentur zieht Millionen mangelhafter ElektrogerÃ¤te aus dem Verkehr
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Kartellamt: Amazon soll wegen Preiskontrollen knapp 59 Millionen Euro zahlen
    Stadtameisen bei Futter weniger wÃ¤hlerisch - Hinweis fÃ¼r Stresspegel
    Stadtameisen bei Futter weniger wÃ¤hlerisch - Hinweis fÃ¼r Stresspegel
    Unter Drogen stehende ZweijÃ¤hrige fÃ¼hrt Ermittler auf Spur von Pillenversteck
    Unter Drogen stehende ZweijÃ¤hrige fÃ¼hrt Ermittler auf Spur von Pillenversteck
    BSW will auf NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl klagen
    BSW will auf NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl klagen
    Baden-WÃ¼rttemberg: Frau von MÃ¼llwagen Ã¼berrollt und tÃ¶dlich verletzt
    Baden-WÃ¼rttemberg: Frau von MÃ¼llwagen Ã¼berrollt und tÃ¶dlich verletzt
    Linke und GrÃ¼ne empÃ¶rt Ã¼ber Merz-RÃ¼stungsplÃ¤ne mit Golfstaaten
    Linke und GrÃ¼ne empÃ¶rt Ã¼ber Merz-RÃ¼stungsplÃ¤ne mit Golfstaaten
    GeldwÃ¤sche im Millionenwert: Haft und BewÃ¤hrungsstrafen in DÃ¼sseldorf
    GeldwÃ¤sche im Millionenwert: Haft und BewÃ¤hrungsstrafen in DÃ¼sseldorf

    Top Meldungen

    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig
    Gentechnisch verÃ¤nderter Mais: Anbauverbot in Italien rechtmÃ¤ÃŸig

    EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen den Anbau von gentechnisch verÃ¤nderten Pflanzen verbieten. Das im EU-Recht vorgesehene Verfahren ist weder unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch diskriminierend und

    Mehr
    EU hofft auf baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit Australien
    EU hofft auf baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit Australien

    Nach HandelsvertrÃ¤gen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten und Indien hofft die EU auf den baldigen Abschluss eines weiteren Abkommens mit Australien. EU-Handelskommissar

    Mehr
    Schwarz-Rot erzielt Einigung bei FilmfÃ¶rderung
    Schwarz-Rot erzielt Einigung bei FilmfÃ¶rderung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich mit den Regierungsfraktionen von Union und SPD auf einen Investitionspakt fÃ¼r den Filmstandort Deutschland

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts