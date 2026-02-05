Greenpeace protestiert in Mailand gegen Ã–lkonzern Eni als Olympia-Sponsor

Greenpeace-Protest in Mailand

Einen Tag vor der ErÃ¶ffnung der Olympischen Winterspiele in Norditalien hat Greenpeace in Mailand gegen den italienischen Ã–lkonzern Eni als Sponsor der Spiele protestiert.

Einen Tag vor der ErÃ¶ffnung der Olympischen Winterspiele in Norditalien hat Greenpeace in Mailand gegen den italienischen Ã–lkonzern Eni als Sponsor der SportwettkÃ¤mpfe Â protestiert. Aktivisten der Umweltorganisation forderten am Donnerstag auf Bannern vor der berÃ¼hmten Kathedrale von Mailand: "SchmeiÃŸt die Umweltverschmutzer raus aus den Spielen." Zudem hielten sie ein Modell der Olympischen Ringe hoch, das aussah, als wÃ¤re es durch schwarzes Ã–l verschmiert.



Konzerne wie Eni versuchten als Olympia-Sponsoren von den durch sie verursachten UmweltschÃ¤den abzulenken, kritisierte Greenpeace Italien in einer ErklÃ¤rung. Enis "Emissionen tragen dazu bei, den Schnee und das Eis verschwinden zu lassen, auf das Olympia angewiesen ist".Â



Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestÃ¤tigte, es habe eine Petition mit 21.000 Unterschriften erhalten, in der gefordert wird, dass fossile Energieunternehmen im Wintersport nicht mehr als Sponsoren auftreten dÃ¼rfen. IOC-PrÃ¤sidentin Kirsty Coventry begrÃ¼ÃŸte die Initiative. Gemeinsam mit den Sponsoren arbeite das IOC an Verbesserungen, diese brÃ¤uchten jedoch Zeit, sagte sie vor Journalisten.Â



Eni stellt fÃ¼r die Olympischen und die anschlieÃŸenden Paralympischen Winterspiele unter anderem 250 Stromgeneratoren bereit, die laut Unternehmen mit Bio-Diesel betrieben werden.Â



Die in Norditaliens stattfindenden Winterspiele werden am Freitag offiziell erÃ¶ffnet, die Spiele dauern bis zum 22. Februar. Die Paralympics werden vom 6. bis zum 15. MÃ¤rz ausgetragen.