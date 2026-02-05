Greenpeace protestiert in Mailand gegen Ã–lkonzern Eni als Olympia-Sponsor

Einen Tag vor der ErÃ¶ffnung der Olympischen Winterspiele in Norditalien hat Greenpeace in Mailand gegen den italienischen Ã–lkonzern Eni als Sponsor der SportwettkÃ¤mpfe Â protestiert. Aktivisten der Umweltorganisation forderten am Donnerstag auf Bannern vor der berÃ¼hmten Kathedrale von Mailand: "SchmeiÃŸt die Umweltverschmutzer raus aus den Spielen." Zudem hielten sie ein Modell der Olympischen Ringe hoch, das aussah, als wÃ¤re es durch schwarzes Ã–l verschmiert.
Konzerne wie Eni versuchten als Olympia-Sponsoren von den durch sie verursachten UmweltschÃ¤den abzulenken, kritisierte Greenpeace Italien in einer ErklÃ¤rung. Enis "Emissionen tragen dazu bei, den Schnee und das Eis verschwinden zu lassen, auf das Olympia angewiesen ist".Â
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestÃ¤tigte, es habe eine Petition mit 21.000 Unterschriften erhalten, in der gefordert wird, dass fossile Energieunternehmen im Wintersport nicht mehr als Sponsoren auftreten dÃ¼rfen. IOC-PrÃ¤sidentin Kirsty Coventry begrÃ¼ÃŸte die Initiative. Gemeinsam mit den Sponsoren arbeite das IOC an Verbesserungen, diese brÃ¤uchten jedoch Zeit, sagte sie vor Journalisten.Â
Eni stellt fÃ¼r die Olympischen und die anschlieÃŸenden Paralympischen Winterspiele unter anderem 250 Stromgeneratoren bereit, die laut Unternehmen mit Bio-Diesel betrieben werden.Â
Die in Norditaliens stattfindenden Winterspiele werden am Freitag offiziell erÃ¶ffnet, die Spiele dauern bis zum 22. Februar. Die Paralympics werden vom 6. bis zum 15. MÃ¤rz ausgetragen.
Politik
Greenpeace protestiert in Mailand gegen Ölkonzern Eni als Olympia-Sponsor
5. Februar 2026
