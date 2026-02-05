Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern

KÃ¼he auf einer Weide

Die bereits seit Langem in der Kritik stehende Anbindehaltung von Rindern soll in Niedersachsen kÃ¼nftig verboten werden. "Das Leid der Rinder, die in Anbindehaltung gehalten werden, muss endlich beendet werden", erklÃ¤rte Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (GrÃ¼ne) am Donnerstag. TierschÃ¼tzer begrÃ¼ÃŸten, dass Niedersachsen als erstes Bundesland vollstÃ¤ndig aus der Anbindehaltung von Rindern aussteige.



Nach Ministeriumsangaben gibt es in Niedersachsen noch deutlich mehr als tausend Betriebe, in denen Rinder Ã¼ber mehrere Monate im Jahr oder Ã¼ber mehrere Stunden am Tag in Anbindehaltung gehalten werden. Deutschlandweit werden demnach noch immer mehr als eine Million Rinder in landwirtschaftlichen Betrieben im Stall angebunden gehalten.



Diese Haltungsform sei mit den Anforderungen des Tierschutzgesetzes nicht vereinbar, fÃ¼hrte das Ministerium aus. "In der Anbindehaltung verbringen Rinder ihr Dasein mit einer Kette um den Hals fixiert in einem knapp Ã¼ber einem Meter breiten Stand, Seite an Seite und nahezu bewegungsunfÃ¤hig mit ihren Art- oder besser Leidensgenossen", erklÃ¤rte Landwirtschaftsministerin Staudte. Die Haltungsform sei aus TierschutzgrÃ¼nden untragbar, da sie unter anderem das Bewegungs- und Sozialverhalten der Rinder "erheblich" einschrÃ¤nke.



Vor dem Hintergrund einer mittlerweile jahrzehntelangen Debatte gehe Niedersachsen deshalb nun "einen eigenen Weg, um langfristig die Anbindehaltung von Rindern zu beenden", erklÃ¤rte Staudte. DafÃ¼r wurde laut Ministerium ein an die kommunalen VeterinÃ¤rbehÃ¶rden gerichteter Erlass erarbeitet, "mit dem die Anbindehaltung von Rindern in Niedersachsen grundsÃ¤tzlich zu untersagen ist".



Konkret mÃ¼ssen sich Betriebe, die ihren Rindern gar keinen Auslauf ermÃ¶glichen und sie ganzjÃ¤hrig in AnbindehaltungÂ halten, binnen sechs Monaten ab Bekanntgabe einer AllgemeinverfÃ¼gung bei der zustÃ¤ndigen VeterinÃ¤rbehÃ¶rde melden und mitteilen, ob sie die Rinderhaltung umstellen oder aufgeben - bei einer Ãœbergangsfrist von 18 Monaten. FÃ¼r Betriebe mit kombinierter oder saisonaler Anbindehaltung gilt ein Zeitraum von drei Jahren fÃ¼r eine Meldung bei den VeterinÃ¤rbehÃ¶rden.Â



"SpÃ¤testens mit Ablauf einer Frist von sieben JahrenÂ ab Bekanntgabe der AllgemeinverfÃ¼gung muss derÂ Umbau abgeschlossenÂ sein", erklÃ¤rte das Ministerium. In begrÃ¼ndeten EinzelfÃ¤llen kann die Frist demnach um weitere zwei Jahre verlÃ¤ngert werden.



Staudte hob hervor, dass es gelungen sei, einen Ausstiegsplan vorzulegen, "der sowohl von Seiten der Landwirtschaft als auch von TierschutzverbÃ¤nden erarbeitet wurde". Der Landesbauernverband begleite den Ausstieg aus der Anbindehaltung "kritisch, steht aber im Ergebnis klar hinter diesem Schritt", erklÃ¤rte der VizeprÃ¤sident des Landvolks Niedersachsen, Frank Kohlenberg. Entscheidend sei, dass der Wandel "praxisnah und mit AugenmaÃŸ" erfolge.



AusdrÃ¼cklich begrÃ¼ÃŸt wurde der niedersÃ¤chsische VorstoÃŸ vom Deutschen Tierschutzbund. "Statt vergeblich auf den Bund zu warten, zeigt Niedersachsen, wie es geht", erklÃ¤rte VerbandsprÃ¤sident Thomas SchrÃ¶der. "Jetzt mÃ¼ssen die anderen BundeslÃ¤nder nachziehen - das Ende der tierschutzwidrigen Anbindehaltung ist lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llig", forderte er.