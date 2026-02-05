US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen

Niko-Logo an einem Laden in Vietnam

Die US-Regierung hat ein US-Gericht aufgerufen, eine Vorladung gegen den Sportartikelhersteller Nike wegen der angeblichen Diskriminierung weiÃŸer Menschen durchzusetzen. Der Konzern habe "die angeforderten Informationen nicht vollstÃ¤ndig bereitgestellt", hieÃŸ es am Mittwoch (Ortszeit) in dem Antrag der US-Kommission fÃ¼r Gleichstellung am ArbeitsplatzÂ (EEOC) an das Gericht im US-Bundesstaat Missouri. Die EEOC bezog sich darin auf eine Klage seiner Vorsitzenden Andrea Lucas aus dem Jahr 2024, wonach Nike mit seinen Einstellungskriterien womÃ¶glich gegen das Gesetz verstoÃŸen habe.



Lucas hatte Nike 2024 vorgeworfen, "ein Muster oder eine Praxis unterschiedlicher Behandlung gegenÃ¼ber weiÃŸen BeschÃ¤ftigten, Bewerbern und Ausbildungsprogrammen" verfolgt zu haben. Zudem habe der Sportartikelhersteller das Gesetz gebrochen, indem er Vorgaben setze, wonach 30 Prozent der Belegschaft in FÃ¼hrungspositionen von Minderheiten besetzt sein sollen.



Nike nannte das Vorgehen der EEOC gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP eine "Ã¼berraschende und ungewÃ¶hnliche Eskalation" und erklÃ¤rte, sich "umfassend und in gutem Glauben" an der Untersuchung beteiligt zu haben. Das Unternehmen habe bereits "tausende Seiten an Informationen und ausfÃ¼hrliche schriftliche Antworten" bereitgestellt, hieÃŸ es in einer E-Mail von Nike an AFP. "Wir verpflichten uns zu fairen und rechtmÃ¤ÃŸigen BeschÃ¤ftigungspraktiken und halten alle geltenden Gesetze ein, einschlieÃŸlich jener, die Diskriminierung verbieten", fÃ¼gte der Sportartikelhersteller hinzu.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte Lucas nach seinem erneuten Amtsantritt vor knapp einem Jahr zur Vorsitzenden der EEOC gemacht. Das Gremium war 1964 wÃ¤hrend der BÃ¼rgerrechtsbewegung gegrÃ¼ndet worden, um der Diskriminierung von Schwarzen entgegenzuwirken. Trump hat solchen Programmen fÃ¼r DiversitÃ¤t, Gleichstellung und Inklusion (DEI) allerdings den Kampf angesagt, da er sie fÃ¼r "woken Wahnsinn" hÃ¤lt. Deshalb soll die EEOC "farbenblind" agieren und "Leistung" fÃ¶rdern.



Im vergangenen Dezember hatte Lucas weiÃŸe MÃ¤nner aufgerufen, Beschwerde einzureichen, wenn sie am Arbeitsplatz aufgrund ihrer ethnischen ZugehÃ¶rigkeit oder ihres Geschlechts diskriminiert worden seien. WeiÃŸe MÃ¤nner wÃ¼rden "systematisch und rechtswidrig" benachteiligt, betonte sie.



Die Statistiken widersprechen dem: Nach einer Studie der Denkfabrik Pew Research Center verfÃ¼gen weiÃŸe Haushalte in den USA im Schnitt Ã¼ber zehn Mal so viel Einkommen wie schwarze. Frauen verdienen durchschnittlich 85 Prozent des Gehaltes von MÃ¤nnern. Laut einer McKinsey-Studie sind Managementpositionen in US-Unternehmen im Schnitt nur zu 29 Prozent von Frauen besetzt. Frauen seien "immer noch auf allen Ebenen unterreprÃ¤sentiert", heiÃŸt es.