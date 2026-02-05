EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt

EuropÃ¤ische Zentralbank in Frankfurt am Main

Die EZB verkÃ¼ndet am Donnerstag ihre erste Leitzinsentscheidung des Jahres 2026. Es wird erwartet, dass die Zentralbank den Leitzins zum fÃ¼nften Mal in Folge unverÃ¤ndert lÃ¤sst. Der kÃ¼nftige Kurs kÃ¶nnte jedoch durch die StÃ¤rke des Euro beeinflusst werden.

Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main verkÃ¼ndet am Donnerstag (14.15 Uhr) ihre erste Leitzinsentscheidung des Jahres 2026. Es wird erwartet, dass die EZB den Leitzins zum inzwischen fÃ¼nften Mal in Folge unverÃ¤ndert lÃ¤sst, da sich die Inflation in der Eurozone zuletzt nahe des Zwei-Prozent-Ziels bewegte. Verkompliziert wird die Lage allerdings durch den derzeit starken Euro.



So kÃ¶nnten die jÃ¼ngsten Kursgewinne des Euro gegenÃ¼ber dem Dollar die Debatte Ã¼ber den weiteren geldpolitischen Kurs der EZB anheizen. Denn ein starker Euro kÃ¶nnte einerseits die exportorientierten Volkswirtschaften der Eurozone treffen und anderseits die Inflation weiter dÃ¤mpfen, da Importe billiger werden. Dies wiederum kÃ¶nnte auf mittlere Sicht weitere Zinssenkungen wahrscheinlicher machen, um die Teuerungsrate nahe des EZB-Ziels zu halten und eine konjunkturelle EintrÃ¼bung abzuwenden.Â