Wirtschaft

EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt

  • AFP - 5. Februar 2026, 04:00 Uhr
Bild vergrößern: EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
EuropÃ¤ische Zentralbank in Frankfurt am Main
Bild: AFP

Die EZB verkÃ¼ndet am Donnerstag ihre erste Leitzinsentscheidung des Jahres 2026. Es wird erwartet, dass die Zentralbank den Leitzins zum fÃ¼nften Mal in Folge unverÃ¤ndert lÃ¤sst. Der kÃ¼nftige Kurs kÃ¶nnte jedoch durch die StÃ¤rke des Euro beeinflusst werden.

Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main verkÃ¼ndet am Donnerstag (14.15 Uhr) ihre erste Leitzinsentscheidung des Jahres 2026. Es wird erwartet, dass die EZB den Leitzins zum inzwischen fÃ¼nften Mal in Folge unverÃ¤ndert lÃ¤sst, da sich die Inflation in der Eurozone zuletzt nahe des Zwei-Prozent-Ziels bewegte. Verkompliziert wird die Lage allerdings durch den derzeit starken Euro.

So kÃ¶nnten die jÃ¼ngsten Kursgewinne des Euro gegenÃ¼ber dem Dollar die Debatte Ã¼ber den weiteren geldpolitischen Kurs der EZB anheizen. Denn ein starker Euro kÃ¶nnte einerseits die exportorientierten Volkswirtschaften der Eurozone treffen und anderseits die Inflation weiter dÃ¤mpfen, da Importe billiger werden. Dies wiederum kÃ¶nnte auf mittlere Sicht weitere Zinssenkungen wahrscheinlicher machen, um die Teuerungsrate nahe des EZB-Ziels zu halten und eine konjunkturelle EintrÃ¼bung abzuwenden.Â 

