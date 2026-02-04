FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl

Logo von Henkel auf Fabrikturm in DÃ¼sseldorf 2022

Henkel mit KonsumgÃ¼termarken wie Persil oder Schwarzkopf kauft fÃ¼r 2,1 Milliarden das niederlÃ¤ndische Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl und stÃ¤rkt damit sein wichtiges Klebstoff-GeschÃ¤ft. Henkel habe eine Ãœbereinkunft erzielt, die Stahl-Gruppe zu erwerben, teilte der Konzern am Mittwoch in DÃ¼sseldorf mit. Sie sei eine "hervorragende strategische ErgÃ¤nzung fÃ¼r unser GeschÃ¤ft".



Stahl beschÃ¤ftigt rund 1700 Menschen, das GeschÃ¤ft umfasstÂ "Lederfinish-Beschichtungen, Performance-Beschichtungen sowie Hochleistungsbeschichtungen fÃ¼r Papierverpackungen und grafische Anwendungen", wie Henkel erklÃ¤rte. Diese Beschichtungen werden in den Bereichen "Auto, Mode und Lifestyle" benÃ¶tigt. Der Umsatz von Stahl betrug im vergangenen Jahr rund 725 Millionen Euro.Â Bisheriger Mehrheitsbesitzer ist die franzÃ¶sische Investmentgesellschaft Wendel.



Henkel machte 2024 einen Umsatz von rund 21,6 Milliarden Euro und einen Gewinn von 3,1 Milliarden Euro. Weltweit beschÃ¤ftigt der Konzern rund 47.000 Menschen. Das 1876 gegrÃ¼ndete Unternehmen produziert Waschmittel und Kosmetik sowie Klebstoffe - hier gehÃ¶ren zu bekannten Marken Pritt, Ponal und Pattex. Mit dem Unternehmensbereich ist Henkel eigenen Angaben zufolge WeltmarktfÃ¼hrer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen.Â