Wirtschaft

FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl

  • AFP - 4. Februar 2026, 11:37 Uhr
Bild vergrößern: FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
Logo von Henkel auf Fabrikturm in DÃ¼sseldorf 2022
Bild: AFP

Der KonsumgÃ¼terkonzern Henkel mit Marken wie Persil oder Schwarzkopf kauft fÃ¼r 2,1 Milliarden das niederlÃ¤ndische Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl und stÃ¤rkt damit sein Klebstoff-GeschÃ¤ft.

Henkel mit KonsumgÃ¼termarken wie Persil oder Schwarzkopf kauft fÃ¼r 2,1 Milliarden das niederlÃ¤ndische Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl und stÃ¤rkt damit sein wichtiges Klebstoff-GeschÃ¤ft. Henkel habe eine Ãœbereinkunft erzielt, die Stahl-Gruppe zu erwerben, teilte der Konzern am Mittwoch in DÃ¼sseldorf mit. Sie sei eine "hervorragende strategische ErgÃ¤nzung fÃ¼r unser GeschÃ¤ft".

Stahl beschÃ¤ftigt rund 1700 Menschen, das GeschÃ¤ft umfasstÂ "Lederfinish-Beschichtungen, Performance-Beschichtungen sowie Hochleistungsbeschichtungen fÃ¼r Papierverpackungen und grafische Anwendungen", wie Henkel erklÃ¤rte. Diese Beschichtungen werden in den Bereichen "Auto, Mode und Lifestyle" benÃ¶tigt. Der Umsatz von Stahl betrug im vergangenen Jahr rund 725 Millionen Euro.Â Bisheriger Mehrheitsbesitzer ist die franzÃ¶sische Investmentgesellschaft Wendel.

Henkel machte 2024 einen Umsatz von rund 21,6 Milliarden Euro und einen Gewinn von 3,1 Milliarden Euro. Weltweit beschÃ¤ftigt der Konzern rund 47.000 Menschen. Das 1876 gegrÃ¼ndete Unternehmen produziert Waschmittel und Kosmetik sowie Klebstoffe - hier gehÃ¶ren zu bekannten Marken Pritt, Ponal und Pattex. Mit dem Unternehmensbereich ist Henkel eigenen Angaben zufolge WeltmarktfÃ¼hrer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe

    Die Verfassungsbeschwerde eines Torf abbauenden Unternehmens gegen das Abbauverbot in Niedersachsen und die dazugehÃ¶rige Ãœbergangsregelung ist in Karlsruhe gescheitert. Das

    Mehr
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden
    USA bemÃ¼ht um internationales BÃ¼ndnis wegen Chinas Dominanz bei Seltenen Erden

    Die USA bemÃ¼hen sich angesichts der Dominanz Chinas im Bereich Seltene Erden um ein internationales BÃ¼ndnis. Auf Einladung der US-Regierung treffen sich am Mittwoch in

    Mehr
    "Jahrzehnt der Sanierungen": Bahnnetz-Chef erwartet schrittweise Verbesserung

    Der schlechte Zustand des deutschen Schienennetzes wird sich nach EinschÃ¤tzung des Chefs der Infrastruktursparte DB Infrago, Philipp Nagl, in den kommenden Jahren verbessern -

    Mehr
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Umfrage: Unternehmen in deutscher Autoindustrie erwarten mehr Exporte
    Telekom erÃ¶ffnet mit Nvidia ausgebautes KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen
    Telekom erÃ¶ffnet mit Nvidia ausgebautes KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth am 24. Februar
    Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth am 24. Februar
    MÃ¶glicher VerstoÃŸ gegen Belarus-Embargo: Razzia bei sÃ¤chsischem AfD-Abgeordneten
    MÃ¶glicher VerstoÃŸ gegen Belarus-Embargo: Razzia bei sÃ¤chsischem AfD-Abgeordneten
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau
    Maschinenbau sieht leichte Erholung - Auftragseingang 2025 auf Vorjahresniveau
    EU-Abgeordnete fordern Uefa zu mÃ¶glichem WM-Boykott auf
    EU-Abgeordnete fordern Uefa zu mÃ¶glichem WM-Boykott auf
    Baden-WÃ¼rttemberg: Unbekannter zerrt Kind in Hinterhof - Frauen kommen zu Hilfe
    Baden-WÃ¼rttemberg: Unbekannter zerrt Kind in Hinterhof - Frauen kommen zu Hilfe
    Migrationsbericht 2024: RÃ¼ckgang bei Zuwanderung - Rekordzahl an EinbÃ¼rgerungen
    Migrationsbericht 2024: RÃ¼ckgang bei Zuwanderung - Rekordzahl an EinbÃ¼rgerungen

    Top Meldungen

    Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck
    Inflation im Euroraum geht im Januar auf 1,7 Prozent zurÃ¼ck

    Die Inflation im Euroraum ist im Januar voraussichtlich auf 1,7 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat lag damit deutlich niedriger als noch im

    Mehr
    Hongkonger Panamakanal-Hafenbetreiber ruft nach Lizenzentzug Schiedsgericht an
    Hongkonger Panamakanal-Hafenbetreiber ruft nach Lizenzentzug Schiedsgericht an

    Der Hongkonger Konzern CK Hutchison hat wegen des Lizenzentzugs fÃ¼r den Betrieb von zwei HÃ¤fen am Panamakanal ein internationales Schiedsgericht angerufen. Die

    Mehr
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller
    China kritisiert und droht EU wegen BrÃ¼sseler Vorgehen gegen Windturbinenhersteller

    China hat die Anti-Dumping-Untersuchung der EU gegen den chinesischen Windturbinenhersteller Goldwind scharf kritisiert. BrÃ¼ssel nutze erneut "diskriminierende und restriktive

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts