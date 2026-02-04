Wirtschaft

Telekom erÃ¶ffnet mit Nvidia ausgebautes KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen

  • AFP - 4. Februar 2026, 04:02 Uhr
Bild vergrößern: Telekom erÃ¶ffnet mit Nvidia ausgebautes KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen
Nvidia-Chip
Bild: AFP

Die Deutsche Telekom nimmt am Mittwoch in MÃ¼nchen eine der nach ihren Angaben "grÃ¶ÃŸten KI-Fabriken in Europa" in Betrieb.Â An der ErÃ¶ffnungszeremonie nimmt auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teil und hÃ¤lt um 15.00 Uhr eine Rede. Die Telekom baute die Rechenfabrik zusammen mit dem US-Chiphersteller Nvidia aus, maÃŸgeblich beteiligt ist zudem der SAP-Konzern, der SoftwarelÃ¶sungen beisteuert.

Der ErÃ¶ffnung sollen laut Telekom unter anderem Nvidia-Vertreter sowie Kunden der neuen KI-Infrastruktur beiwohnen. Die Investitionen in diese "Industrial AI cloud" belaufen sich Unternehmensangaben zufolge auf rund eine Milliarde Euro. Ein Telekom-Rechenzentrum in der bayerischen Hauptstadt wurde dafÃ¼r grundsaniert und sollte mit bis zu 10.000 Hochleistungshalbleitern von Nvidia ausgestattet werden.

