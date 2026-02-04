Politik

Bundeskanzler Merz reist in die Golfregion

  • AFP - 4. Februar 2026, 04:00 Uhr
Friedrich Merz
Friedrich Merz (CDU) bricht am Mittwoch zu seiner ersten Reise als Bundeskanzler in die Golfregion auf. ZunÃ¤chst geht es nach Saudi-Arabien, wo nach Angaben aus Regierungskreisen eine Reihe von vornehmlich wirtschaftlichen Vereinbarungen getroffen werden soll. Auch RÃ¼stungsexporte in das Land kÃ¶nnten demnach eine Rolle spielen. Am Donnerstag reist Merz weiter nach Katar, am Freitag in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Bundesregierung strebt "strategische Partnerschaften" mit den drei LÃ¤ndern an. Die reichen Ã–l-LÃ¤nder sind willkommene Investoren und Kunden deutscher Unternehmen. Zudem hofft Berlin auf mehr FlÃ¼ssigerdgas (LNG) aus der Region, um seine Lieferkette breiter aufzustellen. Etwa in Fragen der Klimapolitik aber auch in geopolitischen und Menschenrechtsangelegenheiten gelten die Golfstaaten jedoch als komplizierte Partner.

