Brennpunkte

Bus auf Pilgerfahrt verunglÃ¼ckt: Mindestens 16 Tote bei Unfall in Brasilien

  • AFP - 4. Februar 2026, 04:02 Uhr
Bild vergrößern: Bus auf Pilgerfahrt verunglÃ¼ckt: Mindestens 16 Tote bei Unfall in Brasilien
RettungskrÃ¤fte am Unfallort
Bild: AFP

Bei einem schweren Busunfall in Brasilien sind am Dienstag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus verunglÃ¼ckte auf einer Pilgerfahrt in der NÃ¤he der Ortschaft SÃ£o JosÃ© da Tapera. Unter den Todesopfern sind vier Kinder.

Bei einem schweren Busunfall in Brasilien sind am Dienstag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Wie die BehÃ¶rden des Bundesstaates Alagoas im Nordosten Brasiliens mitteilten, verunglÃ¼ckte der Bus mit etwa 60 Passagieren auf einer Pilgerfahrt in der NÃ¤he der Ortschaft SÃ£o JosÃ© da Tapera. Unter den Todesopfern seien vier Kinder.

Bei den bestÃ¤tigten Todesopfern handele es sich um sieben Frauen, fÃ¼nf MÃ¤nner und vier Kinder, erklÃ¤rten die BehÃ¶rden. Es gibt demnach auch Verletzte, darunter ein schwer verletztes Kind, die in umliegende KrankenhÃ¤user gebracht wurden. Lokale Medien berichteten, der Bus sei auf dem RÃ¼ckweg von einem religiÃ¶sen Fest im Bundesstaat CearÃ¡ verunglÃ¼ckt. Der Gouverneur von Alagoas, Paulo Dantas, sprach von einer "TragÃ¶die" und rief drei Trauertage aus.

Der Bus sei in einer Kurve von der StraÃŸe abgekommen und habe sich Ã¼berschlagen, erklÃ¤rte der Leiter der an der Rettungsaktion beteiligten LuftfahrtbehÃ¶rde von Alagoas, Andre Madeiro. Einige FahrgÃ¤ste seien aus dem Bus herausgeschleudert worden. "Einige wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt", sagte Madeiro bei einer Pressekonferenz. "Es war ein sehr schlimmer Unfall, sogar untypisch."

TÃ¶dliche VerkehrsunfÃ¤lle sind in Brasilien nicht unÃ¼blich. Im Oktober vergangenen Jahres kamen im Nordosten Brasiliens, im Bundesstaat Pernambuco, 17 Menschen ums Leben, als ein Fahrer die Kontrolle Ã¼ber einen Bus verlor.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Sohn von Norwegens Kronprinzessin sagt erstmals in Vergewaltigungsprozess aus
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin sagt erstmals in Vergewaltigungsprozess aus

    Im Vergewaltigungsprozess gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird am Mittwoch die erste Vernehmung von Marius Borg Hoiby erwartet. Am Dienstag hatte der

    Mehr
    Litauen-Brigade nimmt Form an: Pistorius bei Aufnahme von Bundeswehr-Soldaten
    Litauen-Brigade nimmt Form an: Pistorius bei Aufnahme von Bundeswehr-Soldaten

    Die Litauen-Brigade der Bundeswehr nimmt weiter Form an: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist am Mittwoch zur Unterstellung in Litauen stationierter

    Mehr
    Ukraine-Krieg: Neue GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew und Moskau in Abu Dhabi
    Ukraine-Krieg: Neue GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew und Moskau in Abu Dhabi

    UnterhÃ¤ndler aus Kiew und Moskau wollen am Mittwoch in Abu Dhabi zu weiteren direkten GesprÃ¤chen Ã¼ber eine Beendigung des Ukraine-Kriegs zusammenkommen. Die fÃ¼r zwei Tage

    Mehr
    Telekom erÃ¶ffnet mit Nvidia ausgebautes KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen
    Telekom erÃ¶ffnet mit Nvidia ausgebautes KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    Bundeskanzler Merz reist in die Golfregion
    Bundeskanzler Merz reist in die Golfregion
    Gesetzlich Versicherte mÃ¼ssen im Schnitt 42 Tage auf Facharzttermin warten
    Gesetzlich Versicherte mÃ¼ssen im Schnitt 42 Tage auf Facharzttermin warten
    Polizei: 14 Tote nach ZusammenstoÃŸ von Migrantenboot mit griechischer KÃ¼stenwache
    Polizei: 14 Tote nach ZusammenstoÃŸ von Migrantenboot mit griechischer KÃ¼stenwache
    Trump ruft Putin zu Beendigung des Krieges in der Ukraine auf
    Trump ruft Putin zu Beendigung des Krieges in der Ukraine auf
    Trump und Kolumbiens PrÃ¤sident Petro loben Treffen im WeiÃŸen Haus
    Trump und Kolumbiens PrÃ¤sident Petro loben Treffen im WeiÃŸen Haus
    Umweltministerium startet Renaturierungsprogramm fÃ¼r Flussauen
    Umweltministerium startet Renaturierungsprogramm fÃ¼r Flussauen

    Top Meldungen

    DIW: Marktanteil von ElektromobilitÃ¤t wÃ¤chst zu langsam
    DIW: Marktanteil von ElektromobilitÃ¤t wÃ¤chst zu langsam

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil von E-Autos in Deutschland wÃ¤chst, aber zu langsam, um den Verkehr schnell klimaneutral zu machen. Das ist das Ergebnis einer

    Mehr
    IW: Bundeshaushalt gerÃ¤t zunehmend in Schieflage
    IW: Bundeshaushalt gerÃ¤t zunehmend in Schieflage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben des Bundes sind in den Jahren 2014 bis 2024 sehr viel schneller in die HÃ¶he geschossen als die Einnahmen - und zwar nicht so sehr

    Mehr
    Finanzministerium erwÃ¤gt EU-Mindestquote fÃ¼r Infrastrukturvorhaben
    Finanzministerium erwÃ¤gt EU-Mindestquote fÃ¼r Infrastrukturvorhaben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Bundesregierung wÃ¤chst die Bereitschaft, "Buy European"-Regeln zum Schutz der eigenen Wirtschaftsinteressen zu erlassen. "Freihandel ist

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts