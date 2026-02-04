Bus auf Pilgerfahrt verunglÃ¼ckt: Mindestens 16 Tote bei Unfall in Brasilien

RettungskrÃ¤fte am Unfallort

Bei einem schweren Busunfall in Brasilien sind am Dienstag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Wie die BehÃ¶rden des Bundesstaates Alagoas im Nordosten Brasiliens mitteilten, verunglÃ¼ckte der Bus mit etwa 60 Passagieren auf einer Pilgerfahrt in der NÃ¤he der Ortschaft SÃ£o JosÃ© da Tapera. Unter den Todesopfern seien vier Kinder.



Bei den bestÃ¤tigten Todesopfern handele es sich um sieben Frauen, fÃ¼nf MÃ¤nner und vier Kinder, erklÃ¤rten die BehÃ¶rden. Es gibt demnach auch Verletzte, darunter ein schwer verletztes Kind, die in umliegende KrankenhÃ¤user gebracht wurden. Lokale Medien berichteten, der Bus sei auf dem RÃ¼ckweg von einem religiÃ¶sen Fest im Bundesstaat CearÃ¡ verunglÃ¼ckt. Der Gouverneur von Alagoas, Paulo Dantas, sprach von einer "TragÃ¶die" und rief drei Trauertage aus.



Der Bus sei in einer Kurve von der StraÃŸe abgekommen und habe sich Ã¼berschlagen, erklÃ¤rte der Leiter der an der Rettungsaktion beteiligten LuftfahrtbehÃ¶rde von Alagoas, Andre Madeiro. Einige FahrgÃ¤ste seien aus dem Bus herausgeschleudert worden. "Einige wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt", sagte Madeiro bei einer Pressekonferenz. "Es war ein sehr schlimmer Unfall, sogar untypisch."



TÃ¶dliche VerkehrsunfÃ¤lle sind in Brasilien nicht unÃ¼blich. Im Oktober vergangenen Jahres kamen im Nordosten Brasiliens, im Bundesstaat Pernambuco, 17 Menschen ums Leben, als ein Fahrer die Kontrolle Ã¼ber einen Bus verlor.