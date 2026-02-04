Trump und Kolumbiens PrÃ¤sident Petro loben Treffen im WeiÃŸen Haus

Petro (l.) und Trump

Nach einem monatelangen Schlagabtausch haben US-PrÃ¤sident Donald Trump und der kolumbianische Staatschef Gustavo Petro sich lobend Ã¼ber ihr Treffen im WeiÃŸen Haus geÃ¤uÃŸert. Sein erster Eindruck sei, dass das Treffen "positiv" gewesen sei, sagte Petro nach der Zusammenkunft unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit am Dienstag vor Journalisten. Trump sagte, er habe sich "sehr gut verstanden" mit seinem kolumbianischen Kollegen.



Der US-PrÃ¤sident hatte den linksgerichteten kolumbianischen Staatschef zuletzt als "AnfÃ¼hrer einer illegalen Drogenbande" bezeichnet und als "kranken Mann", der sich nicht lange im PrÃ¤sidentenpalast in BogotÃ¡ halten werde. Petro bescheinigte Trump seinerseits ein "seniles Hirn" und Ã¼bte scharfe Kritik an der Gefangennahme des langjÃ¤hrigen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro durch US-StreitkrÃ¤fte am 3. Januar. Danach hatte Trump Kolumbien ebenfalls mit einer MilitÃ¤rintervention gedroht.



Nach dem Treffen sagte Trump, er und Petro seien bislang "nicht gerade beste Freunde gewesen". Die Ã„uÃŸerungen des kolumbianischen PrÃ¤sidenten seien jedoch nicht beleidigend gewesen, "da ich ihn nie getroffen habe", sagte Trump im WeiÃŸen Haus. Washington und BogotÃ¡ arbeiten nun demnach an einer Zusammenarbeit im Kampf gegen Drogenhandel und einem Ende der US-Sanktionen gegen das sÃ¼damerikanische Land.



Petro Ã¤uÃŸerte sich ebenfalls anerkennend Ã¼ber seinen Kollegen. "Die Wahrheit ist, ich mag direkte Amerikaner, Menschen, die sagen, was sie denken", sagte der kolumbianische PrÃ¤sident. Trump und er seien "zweifellos sehr unterschiedlich", aber Offenheit stehe an erster Stelle.



Der kolumbianische PrÃ¤sident betonte, er habe Trump gegenÃ¼ber unterstrichen, im Kampf gegen den Drogenhandel mÃ¼sse man gegen "die Barone" vorgehen. Diese lebten "in Dubai, Miami und Madrid", sagte Petro. Er habe dem US-PrÃ¤sidenten die Namen dieser "Hauptakteure des Drogenhandels" gegeben. "Sie befinden sich auÃŸerhalb Kolumbiens und mÃ¼ssen aufgespÃ¼rt werden", fÃ¼gte der kolumbianische PrÃ¤sident hinzu.



Die Begegnung fand anders als Ã¼blich nicht vor laufenden Kameras statt. Stattdessen verÃ¶ffentlichten Petro und sein BÃ¼ro im Anschluss Fotos von der Begegnung. Trump schenkte dem kolumbianischen PrÃ¤sidenten demnach eine Ausgabe seines 1987 erschienenen Buches "The Art of the Deal" (Deutsch: Die Kunst des Erfolgs). Darin hatte der US-PrÃ¤sident die Widmung "Sie sind groÃŸartig" geschrieben.



Andere Bilder zeigten die beiden Staatschefs zurÃ¼ckgelehnt in goldenen Sesseln im Oval Office. Ebenfalls anwesend waren demnach US-VizeprÃ¤sident JD Vance und US-AuÃŸenminister Marco Rubio, sowie hochrangige kolumbianische Vertreter.



Kurz vor dem Treffen mit Trump hatte Petro sich bereits versÃ¶hnlich gegeben. Er sei "entschlossen, die Beziehung zwischen zwei Nationen weiter zu stÃ¤rken, die dasselbe Ziel teilen: den Kampf gegen den Drogenhandel", erklÃ¤rte er im Onlinedienst X. Als Zeichen des guten Willens lieferte Kolumbien zudem einen Drogenboss an die USA aus. Petro ordnete nach Angaben aus BogotÃ¡ an, den als Pipe TuluÃ¡ bekannten Verbrecher in die Vereinigten Staaten zu Ã¼berstellen. Das Flugzeug mit dem Drogenboss hob vor Trumps Treffen mit Petro vom militÃ¤rischen Teil des Flughafens von BogotÃ¡ ab.



Kolumbien und die USA waren jahrelang wichtige militÃ¤rische und wirtschaftliche VerbÃ¼ndete. Seit Trumps RÃ¼ckkehr ins WeiÃŸe Haus vor knapp einem Jahr hatten sich die Beziehungen jedoch verschlechtert. Die US-Regierung wirft zahlreichen Staaten Lateinamerikas vor, den Drogenschmuggel Richtung USA zu fÃ¶rdern und damit die Sicherheit der Vereinigten Staaten zu untergraben.