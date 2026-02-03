IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau

DHL-Mitarbeiter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Direktor des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd Fitzenberger, weist die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Ã¼ber die vermeintlich geringe Arbeitszeit der Deutschen zurÃ¼ck.



"In dieser PauschalitÃ¤t stimmt die Analyse nicht", sagte Fitzenberger dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Es arbeiten in Deutschland mehr Menschen denn je - absolut und als Anteil der BevÃ¶lkerung im erwerbsfÃ¤higen Alter." Auch die "Summe der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau". Um BeschÃ¤ftigung und Wohlstand in Zukunft zu halten, "brauchen wir Zuwanderung beziehungsweise weniger Auswanderung, mehr ErwerbstÃ¤tigkeit Ã„lterer und mehr Arbeitszeit von Frauen".



Fitzenberger warnte zugleich vor einer Abschaffung des Rechts auf Teilzeit. "Aus der Forschung lÃ¤sst sich nicht ableiten, dass man dadurch automatisch mehr Arbeitszeit gewinnt." Es kÃ¶nne sogar das Gegenteil eintreten. "Frankreich hat 2014 eine Mindestwochenarbeitszeit von 24 Stunden eingefÃ¼hrt - das Ergebnis war, dass weniger Frauen gearbeitet haben", sagte er.



Der IAB-Chef wies zudem jede pauschale Kritik an der Viertagewoche zurÃ¼ck. "FÃ¼r junge Eltern kann eine solche `vollzeitnahe Teilzeit` eine hervorragende LÃ¶sung sein. Wenn beide zum Beispiel an je vier Tagen 25 bis 30 Stunden arbeiten und die Betreuung passt, bleiben beide im Arbeitsmarkt integriert", sagte er. "Langfristig ist das oft produktiver als ein klassisches Ein-Vollzeitverdiener-Modell."

