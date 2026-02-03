Nahe FlugzeugtrÃ¤ger: USA schieÃŸen iranische Drohne im Arabischen Meer ab

Der FlugzeugtrÃ¤ger USS Abraham Lincoln

Die USA haben nach Pentagon-Angaben eine iranische Drohne im Arabischen Meer abgeschossen. Die Drohne habe sich auf "aggressive" Weise dem FlugzeugtrÃ¤ger USS "Abraham Lincoln" genÃ¤hert, teilte ein MilitÃ¤rsprecher am Dienstag in Washington mit. Der Abschuss durch ein US-Kampfflugzeug vom Typ F-35C sei zur "Selbstverteidigung" erfolgt, um den FlugzeugtrÃ¤ger und die Besatzung zu schÃ¼tzen.



Die iranische Drohne vom Typ Shahed-139 habe "trotz deeskalierender MaÃŸnahmen der US-StreitkrÃ¤fte weiter auf das Schiff zugesteuert", sagte der Sprecher des US-Kommandos fÃ¼r den Nahen Osten (Centcom), Tim Hawkins. Er bestÃ¤tigte zudem einen weiteren Vorfall, bei dem sich zwei iranische Boote und eine Drohne "mit hoher Geschwindigkeit" einem Schiff unter US-Flagge genÃ¤hert und damit gedroht hÃ¤tten, "den Tanker zu entern und zu beschlagnahmen". Dabei handelte es sich den Angaben zufolge um den Tanker "Stena Imperative", der sich laut der Seite "Marinetraffic.com" derzeit im Persischen Golf befindet.



Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich zum Jahreswechsel verschÃ¤rft. Grund war die gewaltsame Niederschlagung der Proteste im Iran mit tausenden Toten. Ende Januar drÃ¤ngte US-PrÃ¤sident Donald Trump den Iran dann zu neuen Verhandlungen Ã¼ber das Atomprogramm des Landes und drohte andernfalls mit militÃ¤rischer Gewalt. Vor diesem Hintergrund verlegten die USA unter anderem den FlugzeugtrÃ¤ger in die Region.Â



Die Sprecherin des WeiÃŸen Hauses, Katherine Leavitt, stellte nach dem Drohnenabschuss aber klar, dass die AtomgesprÃ¤che mit dem Iran "nach derzeitigem Stand weiterhin geplant" seien. Trumps Sonderbeauftragter Steve Witkoff wolle im Laufe der Woche mit iranischen Verantwortlichen zusammentreffen. PrÃ¤sident Trump habe allerdings mehrere Optionen, und eine davon sei militÃ¤rische Gewalt, bekrÃ¤ftigte Leavitt im Sender Fox News.