BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den EuropÃ¤ischen Emissionshandel fÃ¼r die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) deutlich abschwÃ¤chen. Das berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf hochrangige EU-Beamte. Der marktwirtschaftliche Mechanismus gilt als wichtigstes Klimaschutzinstrument der EU, denn die Menge der CO2-Zertifikate begrenzt, wie viel CO2 in den betroffenen Bereichen emittiert werden darf.
Die Kommission will offenbar die Anzahl verfÃ¼gbarer Emissionszertifikate gegenÃ¼ber den bisherigen Planungen erhÃ¶hen - und damit auch den CO2-AusstoÃŸ. Derzeit wird die Zahl der Zertifikate jedes Jahr um 4,4 Prozent reduziert, sodass im Jahr 2039 die Zertifikate ausgehen. Die Kommission will die Zahl der Zertifikate langsamer sinken lassen. Die Industrie kÃ¶nnte dadurch lÃ¤nger mehr CO2 ausstoÃŸen.
AuÃŸerdem will die Kommission noch lÃ¤nger kostenlose Zertifikate ausgeben. Bisher hatte die Kommission geplant, die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten an Unternehmen von diesem Jahr an stark zu verringern. Von 2034 an sollte die kostenlose Zuteilung fÃ¼r einige Sektoren ganz eingestellt werden.
Die Einnahmen des CO2-Emissionshandels flieÃŸen in Deutschland in den Klima- und Transformationsfonds. Daraus werden zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien, die FÃ¶rderung von ElektromobilitÃ¤t, die energetische GebÃ¤udesanierung, Wasserstoffprojekte und klimafreundliche Industrieprozesse finanziert. Geringere Einnahmen durch den Emissionshandel wÃ¼rden sich also auch auf die FÃ¶rderung von Klimaschutz in anderen Bereichen auswirken.
Wirtschaft
Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
3. Februar 2026, 16:47 Uhr
.
