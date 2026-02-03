Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen

Tankstellen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar im Vergleich zum Dezember stark gestiegen. Laut einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten Auswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Monatsdurchschnitt 1,739 Euro, was einem Anstieg von 8,6 Cent entspricht. Der Dieselpreis stieg noch stÃ¤rker um 9,4 Cent auf durchschnittlich 1,692 Euro pro Liter. Damit war Diesel nur noch 4,7 Cent gÃ¼nstiger als Super E10, obwohl die Energiesteuer auf Diesel etwa 20 Cent niedriger ist.



Hauptursache fÃ¼r den Preisanstieg waren die hÃ¶heren RohÃ¶lnotierungen. Der Preis fÃ¼r die RohÃ¶lsorte Brent stieg von unter 60 US-Dollar zu Monatsbeginn auf Ã¼ber 70 US-Dollar gegen Monatsende. Der stÃ¤rkere Euro im Vergleich zum US-Dollar konnte die Auswirkungen des hÃ¶heren Ã–lpreises jedoch etwas abfedern. Der ADAC kritisierte, dass die Kraftstoffpreise trotz der vergleichsweise niedrigen RohÃ¶lnotierungen um den Jahreswechsel zu hoch gewesen seien.



Der teuerste Tag zum Tanken war fÃ¼r Benzinfahrer der 15. Januar, als ein Liter Super E10 1,749 Euro kostete. Am niedrigsten stand der Super-E10-Preis am 1. Januar mit 1,709 Euro je Liter. Diesel kostete am 31. Januar am meisten, als der Preis fÃ¼r einen Liter bei 1,718 Euro lag. Am gÃ¼nstigsten war Diesel ebenfalls am Monatsersten mit einem Tagesdurchschnittspreis von 1,658 Euro je Liter.

