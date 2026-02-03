Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Rolle von Karnevalsvereinen fÃ¼r den Zusammenhalt in Deutschland gewÃ¼rdigt. Beim Empfang von Delegationen aus allen 16 BundeslÃ¤ndern im Kanzleramt dankte Merz am Dienstag den NÃ¤rrinnen und Jecken im ganzen Land fÃ¼r ihren ehrenamtlichen Einsatz. Sie pflegten damit "ein StÃ¼ck Kultur unseres Landes" und zeigten, "wie lebendig Traditionsvereine sind und wie ausgelassen wir feiern kÃ¶nnen", sagte der Kanzler.Â
Die Karnevalisten seien zu einem Zeitpunkt zu ihm ins Kanzleramt gekommen, "wo uns FrÃ¶hlichkeit und Ausgelassenheit ganz besonders gut tut", sagte Merz. Ein StÃ¼ck dieser FrÃ¶hlichkeit wolle er mit in die Sitzung des Bundeskabinetts nehmen.
Merz erinnerte in seiner kurzen Ansprache an seinen persÃ¶nlichen Bezug zur nÃ¤rrischen Zunft. Das fange mit seinem Geburtstag an: "Ich bin am 11.11.55 geboren." Im vergangenen Jahrhundert habe er mehrfach Gelegenheit gehabt, "mit richtig schÃ¶nen Schnapszahlen Geburtstag zu feiern".Â
Merz Ã¤uÃŸerte sein Bedauern darÃ¼ber, dass er an Weiberfastnacht am kommenden Donnerstag mit den europÃ¤ischen Staats- und Regierungschefs bei einem EU-Sondergipfel Ã¼ber die WettbewerbsfÃ¤higkeit der Industrie verhandeln mÃ¼sse. "Ich wÃ¤re an diesem Tag eigentlich ganz gerne karnevalsmÃ¤ÃŸig ein wenig unterwegs gewesen. Einziger Vorteil, der sich unmittelbar fÃ¼r mich ergibt: Ich rette meine Krawatte."
Politik
Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
- AFP - 3. Februar 2026, 12:30 Uhr
Kanzler Merz hat die Rolle von Karnevalsvereinen fÃ¼r den Zusammenhalt in Deutschland gewÃ¼rdigt. Beim Empfang von Delegationen aus allen 16 BundeslÃ¤ndern im Kanzleramt dankte Merz den NÃ¤rrinnen und Jecken fÃ¼r ihren ehrenamtlichen Einsatz.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Rolle von Karnevalsvereinen fÃ¼r den Zusammenhalt in Deutschland gewÃ¼rdigt. Beim Empfang von Delegationen aus allen 16 BundeslÃ¤ndern im Kanzleramt dankte Merz am Dienstag den NÃ¤rrinnen und Jecken im ganzen Land fÃ¼r ihren ehrenamtlichen Einsatz. Sie pflegten damit "ein StÃ¼ck Kultur unseres Landes" und zeigten, "wie lebendig Traditionsvereine sind und wie ausgelassen wir feiern kÃ¶nnen", sagte der Kanzler.Â
Weitere Meldungen
Nach Angaben des Kreml hat sich Indien bislang nicht zu einem Verzicht auf russisches ErdÃ¶l geÃ¤uÃŸert, den US-PrÃ¤sident Donald Trump am Montag Â verkÃ¼ndet hatte. "BislangMehr
Die Bundesregierung sieht bei der neuen AfD-Jugend Generation Deutschland eine starke inhaltliche und personelle KontinuitÃ¤t zu der als Â rechtsextremistisch eingestuftenMehr
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die jÃ¼ngsten SparvorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrats der CDU begrÃ¼ÃŸt. Es gehe um "eine Summe von VorschlÃ¤gen, die schon alle in dieMehr
Top Meldungen
Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst.Mehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf BasisMehr
Ein US-Bundesrichter hat im Fall eines weiteren, von PrÃ¤sident Donald Trump gestoppten Windkraftprojekts an der US-OstkÃ¼ste dessen Fortsetzung ermÃ¶glicht. Der dÃ¤nischeMehr