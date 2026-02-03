Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt

Kanzler Merz mit Karnevalisten

Kanzler Merz hat die Rolle von Karnevalsvereinen fÃ¼r den Zusammenhalt in Deutschland gewÃ¼rdigt. Beim Empfang von Delegationen aus allen 16 BundeslÃ¤ndern im Kanzleramt dankte Merz den NÃ¤rrinnen und Jecken fÃ¼r ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Rolle von Karnevalsvereinen fÃ¼r den Zusammenhalt in Deutschland gewÃ¼rdigt. Beim Empfang von Delegationen aus allen 16 BundeslÃ¤ndern im Kanzleramt dankte Merz am Dienstag den NÃ¤rrinnen und Jecken im ganzen Land fÃ¼r ihren ehrenamtlichen Einsatz. Sie pflegten damit "ein StÃ¼ck Kultur unseres Landes" und zeigten, "wie lebendig Traditionsvereine sind und wie ausgelassen wir feiern kÃ¶nnen", sagte der Kanzler.Â



Die Karnevalisten seien zu einem Zeitpunkt zu ihm ins Kanzleramt gekommen, "wo uns FrÃ¶hlichkeit und Ausgelassenheit ganz besonders gut tut", sagte Merz. Ein StÃ¼ck dieser FrÃ¶hlichkeit wolle er mit in die Sitzung des Bundeskabinetts nehmen.



Merz erinnerte in seiner kurzen Ansprache an seinen persÃ¶nlichen Bezug zur nÃ¤rrischen Zunft. Das fange mit seinem Geburtstag an: "Ich bin am 11.11.55 geboren." Im vergangenen Jahrhundert habe er mehrfach Gelegenheit gehabt, "mit richtig schÃ¶nen Schnapszahlen Geburtstag zu feiern".Â



Merz Ã¤uÃŸerte sein Bedauern darÃ¼ber, dass er an Weiberfastnacht am kommenden Donnerstag mit den europÃ¤ischen Staats- und Regierungschefs bei einem EU-Sondergipfel Ã¼ber die WettbewerbsfÃ¤higkeit der Industrie verhandeln mÃ¼sse. "Ich wÃ¤re an diesem Tag eigentlich ganz gerne karnevalsmÃ¤ÃŸig ein wenig unterwegs gewesen. Einziger Vorteil, der sich unmittelbar fÃ¼r mich ergibt: Ich rette meine Krawatte."