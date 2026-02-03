Politik

Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt

  • AFP - 3. Februar 2026, 12:30 Uhr
Bild vergrößern: Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
Kanzler Merz mit Karnevalisten
Bild: AFP

Kanzler Merz hat die Rolle von Karnevalsvereinen fÃ¼r den Zusammenhalt in Deutschland gewÃ¼rdigt. Beim Empfang von Delegationen aus allen 16 BundeslÃ¤ndern im Kanzleramt dankte Merz den NÃ¤rrinnen und Jecken fÃ¼r ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Rolle von Karnevalsvereinen fÃ¼r den Zusammenhalt in Deutschland gewÃ¼rdigt. Beim Empfang von Delegationen aus allen 16 BundeslÃ¤ndern im Kanzleramt dankte Merz am Dienstag den NÃ¤rrinnen und Jecken im ganzen Land fÃ¼r ihren ehrenamtlichen Einsatz. Sie pflegten damit "ein StÃ¼ck Kultur unseres Landes" und zeigten, "wie lebendig Traditionsvereine sind und wie ausgelassen wir feiern kÃ¶nnen", sagte der Kanzler.Â 

Die Karnevalisten seien zu einem Zeitpunkt zu ihm ins Kanzleramt gekommen, "wo uns FrÃ¶hlichkeit und Ausgelassenheit ganz besonders gut tut", sagte Merz. Ein StÃ¼ck dieser FrÃ¶hlichkeit wolle er mit in die Sitzung des Bundeskabinetts nehmen.

Merz erinnerte in seiner kurzen Ansprache an seinen persÃ¶nlichen Bezug zur nÃ¤rrischen Zunft. Das fange mit seinem Geburtstag an: "Ich bin am 11.11.55 geboren." Im vergangenen Jahrhundert habe er mehrfach Gelegenheit gehabt, "mit richtig schÃ¶nen Schnapszahlen Geburtstag zu feiern".Â 

Merz Ã¤uÃŸerte sein Bedauern darÃ¼ber, dass er an Weiberfastnacht am kommenden Donnerstag mit den europÃ¤ischen Staats- und Regierungschefs bei einem EU-Sondergipfel Ã¼ber die WettbewerbsfÃ¤higkeit der Industrie verhandeln mÃ¼sse. "Ich wÃ¤re an diesem Tag eigentlich ganz gerne karnevalsmÃ¤ÃŸig ein wenig unterwegs gewesen. Einziger Vorteil, der sich unmittelbar fÃ¼r mich ergibt: Ich rette meine Krawatte."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt

    Nach Angaben des Kreml hat sich Indien bislang nicht zu einem Verzicht auf russisches ErdÃ¶l geÃ¤uÃŸert, den US-PrÃ¤sident Donald Trump am Montag Â verkÃ¼ndet hatte. "Bislang

    Mehr
    Regierung sieht bei AfD-Jugend KontinuitÃ¤t zu rechtsextremistischer VorgÃ¤ngerin
    Regierung sieht bei AfD-Jugend KontinuitÃ¤t zu rechtsextremistischer VorgÃ¤ngerin

    Die Bundesregierung sieht bei der neuen AfD-Jugend Generation Deutschland eine starke inhaltliche und personelle KontinuitÃ¤t zu der als Â rechtsextremistisch eingestuften

    Mehr
    Wirtschaftsweise Grimm offen fÃ¼r SparvorschlÃ¤ge von CDU-Wirtschaftsrat
    Wirtschaftsweise Grimm offen fÃ¼r SparvorschlÃ¤ge von CDU-Wirtschaftsrat

    Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die jÃ¼ngsten SparvorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrats der CDU begrÃ¼ÃŸt. Es gehe um "eine Summe von VorschlÃ¤gen, die schon alle in die

    Mehr
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Staatsanwaltschaft durchsucht franzÃ¶sische BÃ¼ros von X
    Staatsanwaltschaft durchsucht franzÃ¶sische BÃ¼ros von X
    Betrug mit Diesel-Wasser-Mischung: Schadenersatz in MillionenhÃ¶he in Niedersachsen
    Betrug mit Diesel-Wasser-Mischung: Schadenersatz in MillionenhÃ¶he in Niedersachsen
    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen
    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen
    Umfrage: Unternehmen geben alte IT-GerÃ¤te meist weiter
    Umfrage: Unternehmen geben alte IT-GerÃ¤te meist weiter
    Russland verstÃ¤rkt Angriffe auf ukrainische Infrastruktur wieder
    Russland verstÃ¤rkt Angriffe auf ukrainische Infrastruktur wieder

    Top Meldungen

    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld

    Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst.

    Mehr
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis

    Mehr
    US-Richter erlaubt Fortsetzung von weiterem von Trump gestoppten Windkraftprojekt
    US-Richter erlaubt Fortsetzung von weiterem von Trump gestoppten Windkraftprojekt

    Ein US-Bundesrichter hat im Fall eines weiteren, von PrÃ¤sident Donald Trump gestoppten Windkraftprojekts an der US-OstkÃ¼ste dessen Fortsetzung ermÃ¶glicht. Der dÃ¤nische

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts